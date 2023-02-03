В Сургуте инспектора по труду поймали на взятках и вымогательстве

03 февраля 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

В Сургуте задержали сотрудницу инспекции по труду за вымогательство и взятки Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) сотрудницу трудовой инспекции подозревают в получении взяток и вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета ХМАО со ссылкой на управление ФСБ по Тюменской области. «Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по материалам регионального управления ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы Государственной инспекции труда в ХМАО — Югре. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством)», — указано в публикации. Подозреваемая, по версии следствия, находила нарушения трудового законодательства и требовала взятки взамен на уменьшение суммы штрафов и отказ от проверок других нарушений закона. «По предварительным данным, в период с 2019 по 2021 год подозреваемая получила в качестве взяток не менее 170 тысяч рублей от представителей предприятий, которым в последствии назначала минимально возможные административные наказания по фактам допущенных правонарушений, либо вообще не привлекала фирмы к административной ответственности», — сообщает пресс-служба СК по ХМАО. Следователи считают, что указанные эпизоды не являются единственными. По их мнению, подозреваемая могла нарушать закон с 2017 года. Расследование продолжается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте (ХМАО) сотрудницу трудовой инспекции подозревают в получении взяток и вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета ХМАО со ссылкой на управление ФСБ по Тюменской области. «Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по материалам регионального управления ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы Государственной инспекции труда в ХМАО — Югре. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством)», — указано в публикации. Подозреваемая, по версии следствия, находила нарушения трудового законодательства и требовала взятки взамен на уменьшение суммы штрафов и отказ от проверок других нарушений закона. «По предварительным данным, в период с 2019 по 2021 год подозреваемая получила в качестве взяток не менее 170 тысяч рублей от представителей предприятий, которым в последствии назначала минимально возможные административные наказания по фактам допущенных правонарушений, либо вообще не привлекала фирмы к административной ответственности», — сообщает пресс-служба СК по ХМАО. Следователи считают, что указанные эпизоды не являются единственными. По их мнению, подозреваемая могла нарушать закон с 2017 года. Расследование продолжается.