Свердловчанина, обвиняемого в убийстве 16-летней Даны, осудят в Екатеринбурге

Суд над Эдуардом Голиковым, обвиняемым в убийстве 16-летней Даны в Каменске-Уральском (Свердловская область), пройдет в Екатеринбурге. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Уголовное дело после вручения обвиняемому обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — следует из сообщения. Голиков обвиняется в совершении преступлений по пункту «К» части второй ст. 105 УК РФ (убийство, с целью скрыть другое преступление), части третьей ст. 30, пункта «А» части третьей ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней, с применением насилия), пункту «В» части второй ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину).
Тело Даны нашли в начале августа в Каменске-Уральском. Главным подозреваемым стал Голиков. По кадрам, видно, что мужчина на велосипеде проехал по тому же маршруту, что шла и девушка. Позднее он заявлял, что не убивал Дану, а только забрал ее телефон, который позднее закопал.
Мать обвиняемого обратилась за помощью к Малахову. Она заявила, что весь город ополчился против нее после смерти Даны. На телеканале «Россия 1» вышло два выпуска, посвященных истории из Каменска-Уральского.
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