23 июня 2024

В Челябинске закроют парк и улицу ради «Атомного выпускного»

Парк Гагарина и улицу Коммуны в Челябинске закроют 28 июня для выпускного
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцам 28 июня следует учитывать перекрытие оживленный улицы и режим работы парка Гагарина
Челябинцам 28 июня следует учитывать перекрытие оживленный улицы и режим работы парка Гагарина Фото:

В Челябинске для проведения Атомного выпускного закроют парк имени Гагарина и движение по улице Коммуны. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии Челябинска.

«„Атомный выпускной“ состоится 28 июня. Для его проведения в целях безопасности будет закрыт с 12:00 парк Гагарина и перекрыто движение пол улице Коммуны», — пояснили в мэрии.

«Атомный выпускной — 2024» для выпускников 10-11 классов пройдет в парке имени Гагарина с 28 по 29 июня. Хедлайнерами мероприятия станут группа «The Hatters», DJ DUMCHENKOV, а также музыкальный блогер ARSLAN (настоящее имя Раиль Арсланов).

«Одновременно на трех сценах пройдут шоу-программы. В этом году мы ждем 8 000 выпускников, а хедлайнерами мероприятия станут группа „The Hatters“, DJ DUMCHENKOV, а также музыкальный блогер-миллионник ARSLAN (Раиль Арсланов).

Все желающие могли попасть на мероприятие, обратившись к своему классному руководителю. Списки формировали до 5 июня.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер впервые позвал на «Атомный выпускной» в 2023 году. Тогда на сцене выступили участница шоу «Песни» на ТНТ Асия, рэпер Артем Катчер и группа Gayazovs Brothers. Мероприятие проходило 23 июня с 23:00 до 06:00.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске для проведения Атомного выпускного закроют парк имени Гагарина и движение по улице Коммуны. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии Челябинска. «„Атомный выпускной“ состоится 28 июня. Для его проведения в целях безопасности будет закрыт с 12:00 парк Гагарина и перекрыто движение пол улице Коммуны», — пояснили в мэрии. «Атомный выпускной — 2024» для выпускников 10-11 классов пройдет в парке имени Гагарина с 28 по 29 июня. Хедлайнерами мероприятия станут группа «The Hatters», DJ DUMCHENKOV, а также музыкальный блогер ARSLAN (настоящее имя Раиль Арсланов). «Одновременно на трех сценах пройдут шоу-программы. В этом году мы ждем 8 000 выпускников, а хедлайнерами мероприятия станут группа „The Hatters“, DJ DUMCHENKOV, а также музыкальный блогер-миллионник ARSLAN (Раиль Арсланов). Все желающие могли попасть на мероприятие, обратившись к своему классному руководителю. Списки формировали до 5 июня. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер впервые позвал на «Атомный выпускной» в 2023 году. Тогда на сцене выступили участница шоу «Песни» на ТНТ Асия, рэпер Артем Катчер и группа Gayazovs Brothers. Мероприятие проходило 23 июня с 23:00 до 06:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...