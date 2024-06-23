В Челябинске закроют парк и улицу ради «Атомного выпускного»

В Челябинске для проведения Атомного выпускного закроют парк имени Гагарина и движение по улице Коммуны. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии Челябинска.
«„Атомный выпускной“ состоится 28 июня. Для его проведения в целях безопасности будет закрыт с 12:00 парк Гагарина и перекрыто движение пол улице Коммуны», — пояснили в мэрии.
«Атомный выпускной — 2024» для выпускников 10-11 классов пройдет в парке имени Гагарина с 28 по 29 июня. Хедлайнерами мероприятия станут группа «The Hatters», DJ DUMCHENKOV, а также музыкальный блогер ARSLAN (настоящее имя Раиль Арсланов).
«Одновременно на трех сценах пройдут шоу-программы. В этом году мы ждем 8 000 выпускников, а хедлайнерами мероприятия станут группа „The Hatters“, DJ DUMCHENKOV, а также музыкальный блогер-миллионник ARSLAN (Раиль Арсланов).
Все желающие могли попасть на мероприятие, обратившись к своему классному руководителю. Списки формировали до 5 июня.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер впервые позвал на «Атомный выпускной» в 2023 году. Тогда на сцене выступили участница шоу «Песни» на ТНТ Асия, рэпер Артем Катчер и группа Gayazovs Brothers. Мероприятие проходило 23 июня с 23:00 до 06:00.
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