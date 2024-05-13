В Челябинске на «Атомном выпускном — 2024» выступит группа «The Hatters»

Группа «The Hatters» выступит перед челябинскими выпускниками Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске с 28 на 29 июня в парке имени Гагарина пройдет «Атомный выпускной — 2024». Хедлайнерами мероприятия станут группа «The Hatters», DJ DUMCHENKOV, а также музыкальный блогер ARSLAN (настоящее имя Раиль Арсланов).

«Одновременно на трех сценах пройдут шоу-программы. В этом году мы ждем 8 000 выпускников, а хедлайнерами мероприятия станут группа „The Hatters“, DJ DUMCHENKOV, а также музыкальный блогер-миллионник ARSLAN (Раиль Арсланов)», — сообщила изданию «Губерния» SMM-менеджер проекта Александра Мильковская.

Мероприятия пройдут для выпускников девятых и 11-х классов. Вход организуют через заявки от классных руководителей. Те, кого не будет в списке участников, посетить выпускной не смогут.

В прошлом году губернатор Челябинской области Алексей Текслер позвал школьников в парк имени Гагарина на «Атомный выпускной — 2023». Тогда на сцене выступили участница шоу «Песни» на ТНТ Асия, рэпер Артем Катчер и группа Gayazovs Brothers. Мероприятие проходило 23 июня с 23:00 до 06:00.