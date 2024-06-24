Три способа снизить ставку по кредиту

Финансист Белянчикова перечислила три способа снизить ставку по кредиту
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Снизить ставку по кредиту можно если вовремя его погашать, заявила Белянчикова
Снизить ставку по кредиту можно если вовремя его погашать, заявила Белянчикова Фото:

Банк может снизить процентную ставку это, если заемщик не допускает просрочек по выплате. Другие способы — реструктуризирование и реконструирование кредита. Об этом сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

«В этом случае [недопуск просрочек] может происходить ежегодное снижение процентной ставки по кредиту на один процентный пункт. Таким способом банк поощряет своих добросовестных заемщиков», — заявила Белячникова. Ее слова передает «Газета.ру»

Вторым и третьим способами снизить процентную ставку по кредиту финансист назвала реструктуризацию и рефинансирование. Первое — это увеличение срока кредита или снижение процентной ставки, второй — кредит погашается с помощью нового займа, который берется по более выгодной для заемщика ставке. 

Кроме того, Белянчикова указывает, что рефинансирование кредита является наиболее эффективным методом в снижении процентной ставки, особенно в контексте падения ключевой ставки в стране. Она подчеркивает, что для возможности рефинансирования у заемщика не должно быть текущей просроченной задолженности. Для того чтобы убедить банк в необходимости реструктуризации кредита, необходимо предоставить доказательства ухудшения финансового положения. Например, из-за проблем со здоровьем или уменьшения ежемесячного дохода.

Финансист Белянчикова также напоминает, что процентная ставка является основной, но не единственной составляющей стоимости кредита. Она призывает заемщиков учитывать дополнительные комиссии банка и платежи в пользу третьих лиц, таких как страховые компании, которые также влияют на общую сумму займа.

Ранее Банк России ввел более серьезные ограничения для заемщиков с высокой долговой нагрузкой на выдачу им кредита. В связи с этим финансовые организации не смогут выдавать необеспеченные займы. Также по ним не смогут повышать лимиты для россиян, чья долговая нагрузка составляет свыше 80%, пишет «Национальная служба новостей». 

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Банк может снизить процентную ставку это, если заемщик не допускает просрочек по выплате. Другие способы — реструктуризирование и реконструирование кредита. Об этом сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова. «В этом случае [недопуск просрочек] может происходить ежегодное снижение процентной ставки по кредиту на один процентный пункт. Таким способом банк поощряет своих добросовестных заемщиков», — заявила Белячникова. Ее слова передает «Газета.ру».  Вторым и третьим способами снизить процентную ставку по кредиту финансист назвала реструктуризацию и рефинансирование. Первое — это увеличение срока кредита или снижение процентной ставки, второй — кредит погашается с помощью нового займа, который берется по более выгодной для заемщика ставке.  Кроме того, Белянчикова указывает, что рефинансирование кредита является наиболее эффективным методом в снижении процентной ставки, особенно в контексте падения ключевой ставки в стране. Она подчеркивает, что для возможности рефинансирования у заемщика не должно быть текущей просроченной задолженности. Для того чтобы убедить банк в необходимости реструктуризации кредита, необходимо предоставить доказательства ухудшения финансового положения. Например, из-за проблем со здоровьем или уменьшения ежемесячного дохода. Финансист Белянчикова также напоминает, что процентная ставка является основной, но не единственной составляющей стоимости кредита. Она призывает заемщиков учитывать дополнительные комиссии банка и платежи в пользу третьих лиц, таких как страховые компании, которые также влияют на общую сумму займа. Ранее Банк России ввел более серьезные ограничения для заемщиков с высокой долговой нагрузкой на выдачу им кредита. В связи с этим финансовые организации не смогут выдавать необеспеченные займы. Также по ним не смогут повышать лимиты для россиян, чья долговая нагрузка составляет свыше 80%, пишет «Национальная служба новостей». 
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