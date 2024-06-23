Стало известно, сколько выпускников сдали ЕГЭ на 200 и 300 баллов в Челябинске

В Челябинске девять выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов по физике, четыре выпускника набрали 100 баллов по информатике. На данный момент также девять выпускников имеют 200 баллов и один школьник — 300 баллов по ЕГЭ. Об этом 24 июня сообщил вице-мэр Сергей Авдеев на аппаратном совещании.
«В Челябинске девять выпускников у нас набрали 100 баллов по физике, четыре выпускника 31 лицея набрали 100 баллов набрали по информатике. На сегодняшний день у нас 9 выпускников имеют 200 баллов и один выпускник с 31 лицея имеет 300 баллов по экзаменам ЕГЭ», — сообщил Авдеев.
Девять выпускников из Челябинска, набравшие 100 баллов по физике, учатся в разных школах Челябинска. Наибольших результатов на сегодняшний день достиг школьник из 31 лицея, получивший 300 баллов по ЕГЭ.
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