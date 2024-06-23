23 июня 2024

Стало известно, сколько выпускников сдали ЕГЭ на 200 и 300 баллов в Челябинске

В Челябинске 10 выпускников сдали ЕГЭ на 200 и 300 баллов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске девять школьников сдали ЕГЭ на 200 и один выпускник на 300 баллов
В Челябинске девять школьников сдали ЕГЭ на 200 и один выпускник на 300 баллов Фото:

В Челябинске девять выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов по физике, четыре выпускника набрали 100 баллов по информатике. На данный момент также девять выпускников имеют 200 баллов и один школьник — 300 баллов по ЕГЭ. Об этом 24 июня сообщил вице-мэр Сергей Авдеев на аппаратном совещании.

«В Челябинске девять выпускников у нас набрали 100 баллов по физике, четыре выпускника 31 лицея набрали 100 баллов набрали по информатике. На сегодняшний день у нас 9 выпускников имеют 200 баллов и один выпускник с 31 лицея имеет 300 баллов по экзаменам ЕГЭ», — сообщил Авдеев.

Девять выпускников из Челябинска, набравшие 100 баллов по физике, учатся в разных школах Челябинска. Наибольших результатов на сегодняшний день достиг школьник из 31 лицея, получивший 300 баллов по ЕГЭ.

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В Челябинске девять выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов по физике, четыре выпускника набрали 100 баллов по информатике. На данный момент также девять выпускников имеют 200 баллов и один школьник — 300 баллов по ЕГЭ. Об этом 24 июня сообщил вице-мэр Сергей Авдеев на аппаратном совещании. «В Челябинске девять выпускников у нас набрали 100 баллов по физике, четыре выпускника 31 лицея набрали 100 баллов набрали по информатике. На сегодняшний день у нас 9 выпускников имеют 200 баллов и один выпускник с 31 лицея имеет 300 баллов по экзаменам ЕГЭ», — сообщил Авдеев. Девять выпускников из Челябинска, набравшие 100 баллов по физике, учатся в разных школах Челябинска. Наибольших результатов на сегодняшний день достиг школьник из 31 лицея, получивший 300 баллов по ЕГЭ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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