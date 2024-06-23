Из Тюмени возобновили автобусное сообщение с отрезанным паводком селом

Село Казанское затопило одним из первых
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
Из Тюмени возобновили автобусное сообщение с селом Казанское, которое в начале апреля было отрезано от «большой земли» из-за паводка. Об этом стало известно журналистам.
«Договор был заключен с „Автотранспортным предприятием Казанского района“. Оно будет выполнять перевозки в течение нескольких лет — с июля 2024 года по декабрь 2026», — сообщили «РБК Тюмень» со ссылкой на региональное Управление автомобильных дорог.
Ранее агентство писало о том, что из Тюмени из-за паводка в село Казанское прекратили автобусное сообщение. Этот район был одним из первых, кто попал в зону затопления.
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