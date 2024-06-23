23 июня 2024

Из Тюмени возобновили автобусное сообщение с отрезанным паводком селом

Из Тюмени возобновили автобусное сообщение с селом Казанское
© Служба новостей «URA.RU»
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Село Казанское затопило одним из первых
Село Казанское затопило одним из первых Фото:
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Из Тюмени возобновили автобусное сообщение с селом Казанское, которое в начале апреля было отрезано от «большой земли» из-за паводка. Об этом стало известно журналистам.

«Договор был заключен с „Автотранспортным предприятием Казанского района“. Оно будет выполнять перевозки в течение нескольких лет — с июля 2024 года по декабрь 2026», — сообщили «РБК Тюмень» со ссылкой на региональное Управление автомобильных дорог.

Ранее агентство писало о том, что из Тюмени из-за паводка в село Казанское прекратили автобусное сообщение. Этот район был одним из первых, кто попал в зону затопления.

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Из Тюмени возобновили автобусное сообщение с селом Казанское, которое в начале апреля было отрезано от «большой земли» из-за паводка. Об этом стало известно журналистам. «Договор был заключен с „Автотранспортным предприятием Казанского района“. Оно будет выполнять перевозки в течение нескольких лет — с июля 2024 года по декабрь 2026», — сообщили «РБК Тюмень» со ссылкой на региональное Управление автомобильных дорог. Ранее агентство писало о том, что из Тюмени из-за паводка в село Казанское прекратили автобусное сообщение. Этот район был одним из первых, кто попал в зону затопления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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