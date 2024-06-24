Politico: Боррель объявит о передаче первого транша Киеву из активов РФ 24 июня

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявит о первом транше прибыли для Украины от российских замороженных активов 24 июня. Военная помощь составит 1,4 млрд евро. Об этом сообщила газета Politico.
«Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, как ожидается, объявит сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге о соглашении о направлении до 1,4 миллиарда евро из прибыли от российских иммобилизованных активов в Фонд помощи Украине», — передает газета. Отмечается, что 22 июня была успешно завершена процедура заключения сделки.
Этот транш является первым в потоке денежных средств из активов РФ. Венгрия не сможет его заблокировать, как ранее это было с выплатами по оружию Украины в рамках Европейского фонда мира.
Ранее Жозеп Боррель сообщил о создании Евросоюзом механизма, который позволяет обойти вето Венгрии на закупку оружия для Киева с помощью российских активов. Он отметил, что механизм будет рабочим и сложным.
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