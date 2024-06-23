В полиции отреагировали на поножовщину со стрельбой у клуба в центре Екатеринбурга

Сотрудники полиции организовали проверку после поножовщины со стрельбой возле Bla Bla Bar в центре Екатеринбурга. Все участники конфликта уже установлены, заявлений силовикам не поступало. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.
«Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции № 5 утром 23 июня. Сотрудники территориального ОВД установили всех участников инцидента. Проверка по факту происшествия продолжается», — следует из сообщения.
Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, госпитализация ему не потребовалась. «До настоящего времени заявлений по факту телесных повреждений в полицию ни от кого не поступало», — отметили в ведомстве.
Вооруженная потасовка произошла вечером 22 июня. Охранник, пытавшийся успокоить дебошира, получил от него удар ножом в руку. Затем вооруженный мужчина гонялся за другими участниками конфликта. Усмирить неадеквата удалось при помощи перцового баллончика и травматического пистолета.
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