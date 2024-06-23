Миллиардеры везут в Екатеринбург экс-футболиста сборной России

В Екатеринбурге пройдет второй фестиваль URAL FOOTBALL FEST 2024 от ФК «Урал». Звездными гостями станут экс-футболист «Урала» и сборной России Роман Павлюченко. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
«Гостей феста ждут крутые футбольные активности: турниры по квадрату, панне, киберфутболу и семейные развлечения, мастер-классы по панне и фристайлу, приглашенная звезда — экс-игрок „Урала“ и сборной России Роман Павлюченко, хедлайнер фестиваля — группа „Корни“», — рассказали представители клуба в telegram-канале.
Мероприятие пройдет 13 июля при поддержке попечительского совета ФК «Урал», в который входят представители ЕВРАЗа, «Сима-ленда», «СКБ Контура», ГК BROZEX, «Уральских авиалиний», «Синары», «Мотива» и другие. Всех желающих будут ждать в фан-зоне парка Маяковского с 12:00 до 21:00.
Павлюченко выступал за сборную России с 2003 по 2012 год. В 2008 году в составе национальной команды он выигрывал «бронзу» чемпионата Европы. С 2008 по 2012 год футболист играл за английский «Тоттенхэм», а с 2016 по 2017 год — за «Урал».
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