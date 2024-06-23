Мэрия Екатеринбург закупит 100 новых троллейбусов

Администрация Екатеринбурга планирует закупить 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом на условиях софинансирования, а при дополнительном выделении средств в город поставят еще полсотни троллейбусов большой вместимости, работающих от контактной сети. Первые поставки начнутся в 2024 году, рассказал мэр Алексей Орлов.
«В ближайших планах — приобрести еще 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Конечно, на условиях софинансирования. Поставщик электротранспорта определится по итогам конкурса, первые поставки начнутся уже в этом году», — написал Орлов в своем telegram-канале.
По его словам, еще 50 троллейбусов большой вместимости, работающих от контактной сети, будут ходить по маршрутам, где нет острой необходимости использовать автономный ход. При выделении дополнительных средств Екатеринбург обновит около 70% троллейбусного парка.
О масштабном обновлении общественного транспорта заявлял глава комитета по транспорту администрации города Игорь Ощепков. По его словам, не менее 25 троллейбусов закупят в 2024-м, еще 25 в первом полугодии 2025-го. Остальные полсотни во втором квартале 2025 года.
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