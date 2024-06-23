В Свердловской области резко подорожали бананы и перелеты

Центробанк: в Свердловской области подорожали бананы и перелеты

24 июня 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Бананы подорожали на 39%, а полет на самолете — на 65% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области бананы подорожали на 39%, а полеты на самолете на 65%. Данные опубликовал Центральный Банк России на своем сайте. «В Свердловской области годовая инфляция в 2024 году составила 7,9%. В регион сократились импортные поставки продовольственных товаров, стоимость бананов стала выше на 39%, куриные окорочка подорожали на 22%. В целом, рост цен на продукты ускорился до 8,8%. В категории услуг полет на самолете обойдется дороже на 65%. Среди промтоваров больше всего подорожал гипсокартон (+25%) и корпусная мебель (+23)», — говорится на сайте ЦБ. Среди покупателей наблюдается высокий спрос на непродовольственные товары, поэтому рост цен ускорился до 7,4%. В сфере услуг выявлено замедление роста цен до 7,2%. Аренда квартир стала выше на 22%. Операторы связи не поднимали стоимость услуг, по словам экономиста Уральского ГУ Банка России, Анны Саввулиди, повышение цен в 2023 году было связано со стремлением операторов покрыть расходы на развитие и поддержание сетей. В мае 2024 года индексация не проводилась, потому рост стоимости и замедлился. По данным Центробанка в мае 2024 года инфляция в Свердловской области по сравнению с апрелем ускорилась. В апреле 2024 года показатель составлял 7,70%, а в мае достиг 7,86%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области бананы подорожали на 39%, а полеты на самолете на 65%. Данные опубликовал Центральный Банк России на своем сайте. «В Свердловской области годовая инфляция в 2024 году составила 7,9%. В регион сократились импортные поставки продовольственных товаров, стоимость бананов стала выше на 39%, куриные окорочка подорожали на 22%. В целом, рост цен на продукты ускорился до 8,8%. В категории услуг полет на самолете обойдется дороже на 65%. Среди промтоваров больше всего подорожал гипсокартон (+25%) и корпусная мебель (+23)», — говорится на сайте ЦБ. Среди покупателей наблюдается высокий спрос на непродовольственные товары, поэтому рост цен ускорился до 7,4%. В сфере услуг выявлено замедление роста цен до 7,2%. Аренда квартир стала выше на 22%. Операторы связи не поднимали стоимость услуг, по словам экономиста Уральского ГУ Банка России, Анны Саввулиди, повышение цен в 2023 году было связано со стремлением операторов покрыть расходы на развитие и поддержание сетей. В мае 2024 года индексация не проводилась, потому рост стоимости и замедлился. По данным Центробанка в мае 2024 года инфляция в Свердловской области по сравнению с апрелем ускорилась. В апреле 2024 года показатель составлял 7,70%, а в мае достиг 7,86%.