В Свердловской области резко ускорилась инфляция

В Свердловской области годовая инфляция ускорилась на 0,16%
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В мае инфляция составила 7,86%, тогда как в апреле показатель был 7,70% Фото:

Годовая инфляция в Свердловской области в мае 2024 года по сравнению с апрелем ускорилась и составила 7,86%. Информационно-аналитический комментарий об инфляции опубликован на сайте Центрального банка России.

«В Свердловской области в апреле показатель инфляции составлял 7,70%, в мае он увеличился и достиг 7,86%», — говорится на сайте ЦБ. Темп прироста цен на продовольственные продукты в мае 2024 года увеличился до 8,82%, в (апреле 2024 года он составлял 8,06%). В область сократились поставки импортного картофеля, вследствие чего он подорожал.

Инфляция на непродовольственные товары в мае повысилась до 7,42% по сравнению с апрелем — 7,18%. В мае 2024 предложение непродовольственных товаров и цены на них оставались стабильны. Услуги в мае 2024 года подорожали менее заметно, чем в мае прошлого года (7,23% и 7,95%). По итогам периода, можно сказать, что рост цен на продовольственные товары произошел из-за повышения издержек производителей и поставщиков, а также из-за уменьшения предложения отдельных товаров. В то время как рост цен на услуги замедлился благодаря расширению предложения отдельных видов услуг. Цены на непродовольственные товары выросли незначительно из-за снижения спроса на отдельные категории товаров.

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Годовая инфляция в Свердловской области в мае 2024 года по сравнению с апрелем ускорилась и составила 7,86%. Информационно-аналитический комментарий об инфляции опубликован на сайте Центрального банка России. «В Свердловской области в апреле показатель инфляции составлял 7,70%, в мае он увеличился и достиг 7,86%», — говорится на сайте ЦБ. Темп прироста цен на продовольственные продукты в мае 2024 года увеличился до 8,82%, в (апреле 2024 года он составлял 8,06%). В область сократились поставки импортного картофеля, вследствие чего он подорожал. Инфляция на непродовольственные товары в мае повысилась до 7,42% по сравнению с апрелем — 7,18%. В мае 2024 предложение непродовольственных товаров и цены на них оставались стабильны. Услуги в мае 2024 года подорожали менее заметно, чем в мае прошлого года (7,23% и 7,95%). По итогам периода, можно сказать, что рост цен на продовольственные товары произошел из-за повышения издержек производителей и поставщиков, а также из-за уменьшения предложения отдельных товаров. В то время как рост цен на услуги замедлился благодаря расширению предложения отдельных видов услуг. Цены на непродовольственные товары выросли незначительно из-за снижения спроса на отдельные категории товаров.
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