23 июня 2024

В «Ночь музыки» изменят режим работы метро Екатеринбурга

В Екатеринбурге продлят работу метро в «Ночь музыки» 28 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Работу метро продлят на два часа
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новость из сюжета
Ural Music Night

Во время масштабного фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге работу метро продлят до 02:00. Об этом сообщает telegram-канал, который администрирует пресс-служба мэрии.

«В „Ночь музыки“ метро Екатеринбурга будет возить пассажиров до 02:00», — следует из сообщения. Поезда будут ходить с интервалом в 11 минут.

«Ночь музыки» пройдет в ночь с 28 на 29 июня более чем на 100 площадках. Среди звездных гостей в этом году — Mary Gu, GSPD, Dead Blonde, CREAM SODA, Антоха МС и другие. Обо всех предстоящих концертах — в сюжете URA.RU.

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Во время масштабного фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге работу метро продлят до 02:00. Об этом сообщает telegram-канал, который администрирует пресс-служба мэрии. «В „Ночь музыки“ метро Екатеринбурга будет возить пассажиров до 02:00», — следует из сообщения. Поезда будут ходить с интервалом в 11 минут. «Ночь музыки» пройдет в ночь с 28 на 29 июня более чем на 100 площадках. Среди звездных гостей в этом году — Mary Gu, GSPD, Dead Blonde, CREAM SODA, Антоха МС и другие. Обо всех предстоящих концертах — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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