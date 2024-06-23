В «Ночь музыки» изменят режим работы метро Екатеринбурга

Работу метро продлят на два часа
новость из сюжетаUral Music Night
Во время масштабного фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге работу метро продлят до 02:00. Об этом сообщает telegram-канал, который администрирует пресс-служба мэрии.
«В „Ночь музыки“ метро Екатеринбурга будет возить пассажиров до 02:00», — следует из сообщения. Поезда будут ходить с интервалом в 11 минут.
«Ночь музыки» пройдет в ночь с 28 на 29 июня более чем на 100 площадках. Среди звездных гостей в этом году — Mary Gu, GSPD, Dead Blonde, CREAM SODA, Антоха МС и другие. Обо всех предстоящих концертах — в сюжете URA.RU.
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