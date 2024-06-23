23 июня 2024

На тюменской базе отдыха утонул мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тело утонувшего мужчины удалось обнаружить только на следующий день
Тело утонувшего мужчины удалось обнаружить только на следующий день Фото:

В Тюмени на базе отдыха «Лас Вегас» 23 июня утонул мужчина. Тело обнаружили 24 июня спасатели. Об этом сообщает ГКУ ТО «ТОСЭР».

«На базе отдыха „Лас Вегас“ 23 июня произошел трагический случай. Там утонул молодой человек 2003 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Обнаружить тело погибшего удалось на следующий день. Мужчину обнаружили водолазы областной службы спасения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на базе отдыха «Лас Вегас» 23 июня утонул мужчина. Тело обнаружили 24 июня спасатели. Об этом сообщает ГКУ ТО «ТОСЭР». «На базе отдыха „Лас Вегас“ 23 июня произошел трагический случай. Там утонул молодой человек 2003 года рождения», — сообщили в ведомстве. Обнаружить тело погибшего удалось на следующий день. Мужчину обнаружили водолазы областной службы спасения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...