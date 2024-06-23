На тюменской базе отдыха утонул мужчина

Тело утонувшего мужчины удалось обнаружить только на следующий день
В Тюмени на базе отдыха «Лас Вегас» 23 июня утонул мужчина. Тело обнаружили 24 июня спасатели. Об этом сообщает ГКУ ТО «ТОСЭР».
«На базе отдыха „Лас Вегас“ 23 июня произошел трагический случай. Там утонул молодой человек 2003 года рождения», — сообщили в ведомстве.
Обнаружить тело погибшего удалось на следующий день. Мужчину обнаружили водолазы областной службы спасения.
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