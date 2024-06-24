В Екатеринбурге мигрант надругался над ребенком в лифте

В Екатеринбурге иностранного гражданина подозревают в сексуальном преступлении, совершенном в отношении ученицы 3-го класса. По заявлению родителей девочки, мужчина напал на ребенка в лифте. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.
«На улице Ольховская 9-летняя школьница поднималась домой на лифте, там же ехал неизвестный пьяный мужчина. Воспользовавшись моментом, он совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера», — рассказал собеседник агентства.
Отец девочки подал заявление в полицию, сотрудниками уголовного розыска был задержан 48-летний мужчина, которого опознала школьница. На территории России мигрант находится законно, вину он не признал. В пресс-службе свердловского управления СКР воздержались от комментария по теме.
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