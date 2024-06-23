Школьник из Перми вышел в финал телешоу «Суперниндзя»

Шоу выйдет на телеканале СТС
Пермский школьник Лев Барях поборется за победу в финале спортивного шоу «Суперниндзя. Дети». 14-летний парень может выиграть два млн рублей, рассказали на канале СТС.
«14-летний Лев Барях из Перми стал финалистом спортивного шоу „Суперниндзя. Дети“. Школьник продолжит борьбу за призовой фонд 6 миллионов рублей, который разделят три победителя проекта СТС», — рассказали URA.RU на телеканале.
В шоу «Суперниндзя» участники борются за приз, проходя сложнейшую полосу препятствий. 86-метровую трассу строили четыре месяца. Ее детали вместились в 25 грузовиков.
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