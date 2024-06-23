23 июня 2024

Школьник из Перми вышел в финал телешоу «Суперниндзя»

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоу выйдет на телеканале СТС
Шоу выйдет на телеканале СТС Фото:

Пермский школьник Лев Барях поборется за победу в финале спортивного шоу «Суперниндзя. Дети». 14-летний парень может выиграть два млн рублей, рассказали на канале СТС.

«14-летний Лев Барях из Перми стал финалистом спортивного шоу „Суперниндзя. Дети“. Школьник продолжит борьбу за призовой фонд 6 миллионов рублей, который разделят три победителя проекта СТС», — рассказали URA.RU на телеканале.

В шоу «Суперниндзя» участники борются за приз, проходя сложнейшую полосу препятствий. 86-метровую трассу строили четыре месяца. Ее детали вместились в 25 грузовиков.

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Пермский школьник Лев Барях поборется за победу в финале спортивного шоу «Суперниндзя. Дети». 14-летний парень может выиграть два млн рублей, рассказали на канале СТС. «14-летний Лев Барях из Перми стал финалистом спортивного шоу „Суперниндзя. Дети“. Школьник продолжит борьбу за призовой фонд 6 миллионов рублей, который разделят три победителя проекта СТС», — рассказали URA.RU на телеканале. В шоу «Суперниндзя» участники борются за приз, проходя сложнейшую полосу препятствий. 86-метровую трассу строили четыре месяца. Ее детали вместились в 25 грузовиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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