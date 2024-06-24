Песков: Путину докладывают о состоянии пострадавших в Севастополе

24 июня 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Путин в курсе о состоянии пострадавших в Сеставополе, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь Президент РФ Владимир Путин получает информацию о состоянии пострадавших во время атака в Севастополе и Дагестане. Он получает получать доклады по этому поводу и давать поручения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «[Путин] продолжает получать информацию о том, как оказывается помощь пострадавшим в результате ракетной атаки на Севастополь, тем кто был ранен, родным, потерявших родственников в результате нападения преступников в Дагестане. Путин вчера постоянно получал доклады, давал поручения», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что российский лидер приносит свои соболезнования всем тем, кто потерял близких людей во время атаки на территорию полуострова и в Дагестане. По информации замдиректора по медчасти Федерального центра медицины катастроф Минздрава Андрея Колодкина, 21 пострадавшего из Севастополя перевезут в Москву. Их транспортируют бортом МЧС России, передает ТАСС. Всего пострадали более сотни человек, четверо погибло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин получает информацию о состоянии пострадавших во время атака в Севастополе и Дагестане. Он получает получать доклады по этому поводу и давать поручения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «[Путин] продолжает получать информацию о том, как оказывается помощь пострадавшим в результате ракетной атаки на Севастополь, тем кто был ранен, родным, потерявших родственников в результате нападения преступников в Дагестане. Путин вчера постоянно получал доклады, давал поручения», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что российский лидер приносит свои соболезнования всем тем, кто потерял близких людей во время атаки на территорию полуострова и в Дагестане. По информации замдиректора по медчасти Федерального центра медицины катастроф Минздрава Андрея Колодкина, 21 пострадавшего из Севастополя перевезут в Москву. Их транспортируют бортом МЧС России, передает ТАСС. Всего пострадали более сотни человек, четверо погибло.