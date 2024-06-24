Песков: Путину докладывают о состоянии пострадавших в Севастополе

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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
Путин в курсе о состоянии пострадавших в Сеставополе, сообщил Дмитрий Песков Фото:
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Президент РФ Владимир Путин получает информацию о состоянии пострадавших во время атака в Севастополе и Дагестане. Он получает получать доклады по этому поводу и давать поручения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«[Путин] продолжает получать информацию о том, как оказывается помощь пострадавшим в результате ракетной атаки на Севастополь, тем кто был ранен, родным, потерявших родственников в результате нападения преступников в Дагестане. Путин вчера постоянно получал доклады, давал поручения», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что российский лидер приносит свои соболезнования всем тем, кто потерял близких людей во время атаки на территорию полуострова и в Дагестане.

По информации замдиректора по медчасти Федерального центра медицины катастроф Минздрава Андрея Колодкина, 21 пострадавшего из Севастополя перевезут в Москву. Их транспортируют бортом МЧС России, передает ТАСС. Всего пострадали более сотни человек, четверо погибло.

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Президент РФ Владимир Путин получает информацию о состоянии пострадавших во время атака в Севастополе и Дагестане. Он получает получать доклады по этому поводу и давать поручения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «[Путин] продолжает получать информацию о том, как оказывается помощь пострадавшим в результате ракетной атаки на Севастополь, тем кто был ранен, родным, потерявших родственников в результате нападения преступников в Дагестане. Путин вчера постоянно получал доклады, давал поручения», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что российский лидер приносит свои соболезнования всем тем, кто потерял близких людей во время атаки на территорию полуострова и в Дагестане. По информации замдиректора по медчасти Федерального центра медицины катастроф Минздрава Андрея Колодкина, 21 пострадавшего из Севастополя перевезут в Москву. Их транспортируют бортом МЧС России, передает ТАСС. Всего пострадали более сотни человек, четверо погибло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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