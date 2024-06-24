В Кремле заявили, что никто из недружественных стран не осудил теракты в Дагестане и Севастополе

Песков: Россия не получала телеграмм от недружественных стран после терактов

24 июня 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Недружественные страны не осудили теракты в России, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не получила телеграмм от недружественных стран в связи с терактом в Дагестане и Севастополе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «От недружественных стран никаких телеграмм не было, и слов осуждения мы не слышали до сих пор», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что глава РФ Владимир Путин постоянно находится на связи с силовым блоком и медиками и эта работа будет продолжаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия не получила телеграмм от недружественных стран в связи с терактом в Дагестане и Севастополе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «От недружественных стран никаких телеграмм не было, и слов осуждения мы не слышали до сих пор», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что глава РФ Владимир Путин постоянно находится на связи с силовым блоком и медиками и эта работа будет продолжаться.