В Кремле заявили, что никто из недружественных стран не осудил теракты в Дагестане и Севастополе

Недружественные страны не осудили теракты в России, заявил Дмитрий Песков
Россия не получила телеграмм от недружественных стран в связи с терактом в Дагестане и Севастополе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«От недружественных стран никаких телеграмм не было, и слов осуждения мы не слышали до сих пор», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что глава РФ Владимир Путин постоянно находится на связи с силовым блоком и медиками и эта работа будет продолжаться.
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