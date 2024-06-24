В Кремле заявили, что никто из недружественных стран не осудил теракты в Дагестане и Севастополе

Песков: Россия не получала телеграмм от недружественных стран после терактов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий, топ
Недружественные страны не осудили теракты в России, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия не получила телеграмм от недружественных стран в связи с терактом в Дагестане и Севастополе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«От недружественных стран никаких телеграмм не было, и слов осуждения мы не слышали до сих пор», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что глава РФ Владимир Путин постоянно находится на связи с силовым блоком и медиками и эта работа будет продолжаться.

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Россия не получила телеграмм от недружественных стран в связи с терактом в Дагестане и Севастополе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «От недружественных стран никаких телеграмм не было, и слов осуждения мы не слышали до сих пор», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что глава РФ Владимир Путин постоянно находится на связи с силовым блоком и медиками и эта работа будет продолжаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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