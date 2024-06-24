В Кремле заявили, что США ответят за удары ВСУ по Севастополю

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
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Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

США, которые вовлечены в украинский конфликт, должны ответить за удары ВСУ по Севастополю. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, упомянув заявления главы РФ Владимира Путина насчет этой трагедии.

«Разумеется, вовлеченность США в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне. Это не может не иметь последствия», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU.

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США, которые вовлечены в украинский конфликт, должны ответить за удары ВСУ по Севастополю. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, упомянув заявления главы РФ Владимира Путина насчет этой трагедии. «Разумеется, вовлеченность США в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне. Это не может не иметь последствия», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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