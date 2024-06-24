В Кремле заявили, что США ответят за удары ВСУ по Севастополю

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новость из сюжетаОколо 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь
США, которые вовлечены в украинский конфликт, должны ответить за удары ВСУ по Севастополю. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, упомянув заявления главы РФ Владимира Путина насчет этой трагедии.
«Разумеется, вовлеченность США в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне. Это не может не иметь последствия», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU.
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