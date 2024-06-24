В Кремле не планируют обращения Путина в связи с терактами в Севастополе и Дагестане

Кремль не планирует обращения Путина из-за терактов в Севастополе и Дагестане
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле не планируют спецобращения Путина из-за терактов
В Кремле не планируют спецобращения Путина из-за терактов Фото:

Специального обращения президента РФ Владимира Путина в связи с терактами в Севастополе и Дагестане не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Нет. Обращения не планируется», — отметил Песков.

Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, которые были снаряжены кассетными боеприпасами, произошел днем 23 июня. Три из четырех ракет ВСУ были сбиты. Одна подорвалась в воздухе, кассеты упали на пляж в Учкуевке, где в тот момент отдыхало много горожан и туристов. Четыре человека погибли, 151 пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

В этот же день произошел теракт в Махачкале и Дербенте. В результате погиб священник Русской православной церкви и 15 правоохранителей.

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Специального обращения президента РФ Владимира Путина в связи с терактами в Севастополе и Дагестане не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Нет. Обращения не планируется», — отметил Песков. Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, которые были снаряжены кассетными боеприпасами, произошел днем 23 июня. Три из четырех ракет ВСУ были сбиты. Одна подорвалась в воздухе, кассеты упали на пляж в Учкуевке, где в тот момент отдыхало много горожан и туристов. Четыре человека погибли, 151 пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В этот же день произошел теракт в Махачкале и Дербенте. В результате погиб священник Русской православной церкви и 15 правоохранителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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