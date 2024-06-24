Из Кургана в Челябинск власти запускают скоростную электричку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцы станут добираться на электричке до Челябинска быстрее
Курганцы станут добираться на электричке до Челябинска быстрее Фото:

С 1 июля по маршруту Курган — Челябинск начнет курсировать ускоренный электропоезд ЭП2Д. Инициатива, выдвинутая губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, реализована при поддержке правительства Челябинской области, РЖД и Свердловской пригородной компании. Об этом сообщили в правительстве Курганской области.

«Ускоренный электропоезд ЭП2Д, построенный из российских комплектующих, обеспечит пассажирам высокий уровень комфорта и безопасности», — рассказали в telegram-канале правительства. Время в пути на рейсе Челябинск — Курган сократится почти на час, электричка будет ехать менее трех с половиной часов.

Стоимость билета останется прежней — около 813 рублей. Изменения коснутся также расписания и нумерации пригородных поездов. Также из Челябинска будет запущен дополнительный вечерний электропоезд до города Шумиха. Ранее, в апреле 2020 года, по инициативе губернатора Шумкова был улучшен маршрут Курган — Екатеринбург за счет замены состава на скоростной «Ласточку».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 июля по маршруту Курган — Челябинск начнет курсировать ускоренный электропоезд ЭП2Д. Инициатива, выдвинутая губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, реализована при поддержке правительства Челябинской области, РЖД и Свердловской пригородной компании. Об этом сообщили в правительстве Курганской области. «Ускоренный электропоезд ЭП2Д, построенный из российских комплектующих, обеспечит пассажирам высокий уровень комфорта и безопасности», — рассказали в telegram-канале правительства. Время в пути на рейсе Челябинск — Курган сократится почти на час, электричка будет ехать менее трех с половиной часов. Стоимость билета останется прежней — около 813 рублей. Изменения коснутся также расписания и нумерации пригородных поездов. Также из Челябинска будет запущен дополнительный вечерний электропоезд до города Шумиха. Ранее, в апреле 2020 года, по инициативе губернатора Шумкова был улучшен маршрут Курган — Екатеринбург за счет замены состава на скоростной «Ласточку».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...