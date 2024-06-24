Из Кургана в Челябинск власти запускают скоростную электричку

С 1 июля по маршруту Курган — Челябинск начнет курсировать ускоренный электропоезд ЭП2Д. Инициатива, выдвинутая губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, реализована при поддержке правительства Челябинской области, РЖД и Свердловской пригородной компании. Об этом сообщили в правительстве Курганской области.
«Ускоренный электропоезд ЭП2Д, построенный из российских комплектующих, обеспечит пассажирам высокий уровень комфорта и безопасности», — рассказали в telegram-канале правительства. Время в пути на рейсе Челябинск — Курган сократится почти на час, электричка будет ехать менее трех с половиной часов.
Стоимость билета останется прежней — около 813 рублей. Изменения коснутся также расписания и нумерации пригородных поездов. Также из Челябинска будет запущен дополнительный вечерний электропоезд до города Шумиха. Ранее, в апреле 2020 года, по инициативе губернатора Шумкова был улучшен маршрут Курган — Екатеринбург за счет замены состава на скоростной «Ласточку».
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