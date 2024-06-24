Челябинскую хоккейную «молодежку» возглавил беларус Шульга

Челябинскую хоккейную команду «Белые Медведи» возглавил белорус Дмитрий Шульга. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Трактор».
«В будущий сезон МХЛ „Белые Медведи“ вступят с новым тренерским штабом. Возглавлять его будет Дмитрий Шульга. Также команду пополнил видеотренер Игорь Черкасов, работавший на такой же позиции в „Тракторе“, — сообщили в клубе.
До контракта с челябинской командой Шульга пять лет руководил юниорской сборной Республики Беларусь. С ней он выиграл Кубок Чемпионов минувшего сезона среди игроков не старше 17 лет.
«Белые Медведи» — юниорская команда системы «Трактор», в которой играют игроки не старше 17 лет. В сезоне 2023-2024 годов команда стала бронзовым призеров Молодежной хоккейной лиги.
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