Челябинскую хоккейную «молодежку» возглавил беларус Шульга

Белорус Дмитрий Шульга возглавил челябинскую хоккейную команду
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Тренер будет воспитывать челябинскую молодежь в помощь главной команде
Тренер будет воспитывать челябинскую молодежь в помощь главной команде Фото:

Челябинскую хоккейную команду «Белые Медведи» возглавил белорус Дмитрий Шульга. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Трактор».

«В будущий сезон МХЛ „Белые Медведи“ вступят с новым тренерским штабом. Возглавлять его будет Дмитрий Шульга. Также команду пополнил видеотренер Игорь Черкасов, работавший на такой же позиции в „Тракторе“, — сообщили в клубе.

До контракта с челябинской командой Шульга пять лет руководил юниорской сборной Республики Беларусь. С ней он выиграл Кубок Чемпионов минувшего сезона среди игроков не старше 17 лет.

«Белые Медведи» — юниорская команда системы «Трактор», в которой играют игроки не старше 17 лет. В сезоне 2023-2024 годов команда стала бронзовым призеров Молодежной хоккейной лиги.

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Челябинскую хоккейную команду «Белые Медведи» возглавил белорус Дмитрий Шульга. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Трактор». «В будущий сезон МХЛ „Белые Медведи“ вступят с новым тренерским штабом. Возглавлять его будет Дмитрий Шульга. Также команду пополнил видеотренер Игорь Черкасов, работавший на такой же позиции в „Тракторе“, — сообщили в клубе. До контракта с челябинской командой Шульга пять лет руководил юниорской сборной Республики Беларусь. С ней он выиграл Кубок Чемпионов минувшего сезона среди игроков не старше 17 лет. «Белые Медведи» — юниорская команда системы «Трактор», в которой играют игроки не старше 17 лет. В сезоне 2023-2024 годов команда стала бронзовым призеров Молодежной хоккейной лиги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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