В Челябинске отключат светофор на оживленном перекрестке

Светофор погаснет до окончания технических работ
На пересечении улицы Мастеровой со Свердловским трактом в Челябинске 25 июня отключат светофор. Об этом предупредили 24 июня в мэрии областного центра.
«Завтра, 25 июня, с 09:00 не будет работать светофор на участке улица Мастеровая — Свердловский тракт. Отключение продлится до окончания технических работ», — пояснили в пресс-службе.
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