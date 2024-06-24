В Челябинске отключат светофор на оживленном перекрестке

Светофор на перекрестке Мастеровой и Свердловского тракта погаснет в Челябинске
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Светофор погаснет до окончания технических работ
Светофор погаснет до окончания технических работ Фото:

На пересечении улицы Мастеровой со Свердловским трактом в Челябинске 25 июня отключат светофор. Об этом предупредили 24 июня в мэрии областного центра.

«Завтра, 25 июня, с 09:00 не будет работать светофор на участке улица Мастеровая — Свердловский тракт. Отключение продлится до окончания технических работ», — пояснили в пресс-службе.

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На пересечении улицы Мастеровой со Свердловским трактом в Челябинске 25 июня отключат светофор. Об этом предупредили 24 июня в мэрии областного центра. «Завтра, 25 июня, с 09:00 не будет работать светофор на участке улица Мастеровая — Свердловский тракт. Отключение продлится до окончания технических работ», — пояснили в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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