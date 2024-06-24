Под Екатеринбургом откроют второй в России завод виниловых пластинок

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Станислав Дербышев-Семенов с тремя партнерами откроет в пригороде Екатеринбурга второе в России производство виниловых пластинок Muzilla production. В проект запланировано вложить до 100 млн рублей, рассказал предприниматель.
«На данный момент в проект инвестировано 50 млн рублей. Но сумма, по прогнозам его авторов, вырастет до 100 млн, так как планируется, что выпуск матриц гальваническим методом, когда нарезка звуковой дорожки на медный диск осуществляется механическим способом. Мы хотим быть полностью импортонезависимы», — передает «Коммерсант» слова Семенова. Площадь завода составит 600 «квадратов». Пиковая производительность достигнет 70 тысяч пластинок в месяц.
Сейчас в стране работает только одно предприятие по производству винила «Ультра продакшн», которое расположено в Москве. Завод выпускает около 50 тысяч пластинок ежемесячно, что составляет 10% от общего объема продаж винила в России.
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