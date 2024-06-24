Семья челябинского депутата Госдумы Гартунга попала под санкции ЕС

Евросоюз включил в 14 пакет санкций жену и сына депутата Госдумы Гартунга
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Отец и сын Гартунги стали врагами для Евросоюза
Отец и сын Гартунги стали врагами для Евросоюза Фото:
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В новый санкционный пакет Евросоюза включены жена и сын депутата Госдумы от Челябинской области Валерия Гартунга. Ранее санкции были распространены на контролируемое Гартунгами предприятие — Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ). Соответствующий документ размещен 24 июня на официальных интернет-ресурсах ЕС.

«Андрей Гартунг — гендиректор „Челябинского кузнечно-прессового завода“ (ПАО „ЧКПЗ“), одного из ведущих российских предприятий машиностроительной и кузнечной промышленности. Деятельность ЧКПЗ осуществляется в отраслях экономики, обеспечивающих существенный источник доходов РФ. В 2012 году ПАО „ЧКПЗ“ вошло в Ассоциацию предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области. По гособоронзаказу производит артиллерийские боеприпасы Будучи генеральным директором ПАО „ЧКПЗ“, Андрей Гартунг несет ответственность за свои действия и поддерживает материально правительство России», — говорится в документе.

Марина Гартунг является мажоритарным акционером ЧКПЗ, а также, по мнению европейских политиков, «связана со своим мужем Валерием Карловичем Гартунгом и с сыном Андреем Валерьевичем Гартунгом».

Само предприятие попало под санкции ЕС еще в феврале 2024 года. Что касается Гартунга-старшего, он вышел из держателей акций ЧКПЗ в марте 2022 года, когда был включен в санкционный список Евросоюза в числе прочих депутатов Госдумы после начала СВО.

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В новый санкционный пакет Евросоюза включены жена и сын депутата Госдумы от Челябинской области Валерия Гартунга. Ранее санкции были распространены на контролируемое Гартунгами предприятие — Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ). Соответствующий документ размещен 24 июня на официальных интернет-ресурсах ЕС. «Андрей Гартунг — гендиректор „Челябинского кузнечно-прессового завода“ (ПАО „ЧКПЗ“), одного из ведущих российских предприятий машиностроительной и кузнечной промышленности. Деятельность ЧКПЗ осуществляется в отраслях экономики, обеспечивающих существенный источник доходов РФ. В 2012 году ПАО „ЧКПЗ“ вошло в Ассоциацию предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области. По гособоронзаказу производит артиллерийские боеприпасы Будучи генеральным директором ПАО „ЧКПЗ“, Андрей Гартунг несет ответственность за свои действия и поддерживает материально правительство России», — говорится в документе. Марина Гартунг является мажоритарным акционером ЧКПЗ, а также, по мнению европейских политиков, «связана со своим мужем Валерием Карловичем Гартунгом и с сыном Андреем Валерьевичем Гартунгом». Само предприятие попало под санкции ЕС еще в феврале 2024 года. Что касается Гартунга-старшего, он вышел из держателей акций ЧКПЗ в марте 2022 года, когда был включен в санкционный список Евросоюза в числе прочих депутатов Госдумы после начала СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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