Одного из главных олигархов 90-х лишили огромной суммы денег

Суд изъял со счетов Ходорковского* и Лебедева около 1,4 млрд рублей
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Со счетов Ходорковского* и Лебедева изъято более миллиарда рублей
Со счетов Ходорковского* и Лебедева изъято более миллиарда рублей Фото:

Со счетов бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом) и экс-руководителя МФО «МЕНАТЕП» Платона Лебедева изъяли 1,4 млрд рублей. Денежные средства Мещанский суд Москвы постановил обратить в доход государства.

«Исковое заявление заместителя генерального прокуратора удовлетворить», — заявлено в решении суда, оглашенном в понедельник, 24 июня. Генпрокуратура попросила взыскать порядка 1 млрд рублей и около 2 млн долларов, находящихся на счетах в банке «Траст». Представители Ходорковского и Лебедева в процессе не участвовали. Информацию об этом передает «Интерфакс». 

Ранее обращено в доход государства было имущество Ходорковского и Лебедева. Генеральный прокурор России Игорь Краснов отметил, что стоимость этой недвижимости оценивается почти в 10 млрд рублей. 

Ходорковский давно не живет в РФ. Он был освобожден по акту помилования в декабре 2013 года после десяти лет заключения по делам, связанным с компанией ЮКОС, и покинул РФ. А в 2015 году против него было возбуждено новое уголовное дело, Ходорковский был объявлен в международный розыск из-за причастности к покушению на предпринимателя Евгения Рыбкина.

*Михаил Ходорковский признан в России иностранным агентом

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Со счетов бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом) и экс-руководителя МФО «МЕНАТЕП» Платона Лебедева изъяли 1,4 млрд рублей. Денежные средства Мещанский суд Москвы постановил обратить в доход государства. «Исковое заявление заместителя генерального прокуратора удовлетворить», — заявлено в решении суда, оглашенном в понедельник, 24 июня. Генпрокуратура попросила взыскать порядка 1 млрд рублей и около 2 млн долларов, находящихся на счетах в банке «Траст». Представители Ходорковского и Лебедева в процессе не участвовали. Информацию об этом передает «Интерфакс».  Ранее обращено в доход государства было имущество Ходорковского и Лебедева. Генеральный прокурор России Игорь Краснов отметил, что стоимость этой недвижимости оценивается почти в 10 млрд рублей.  Ходорковский давно не живет в РФ. Он был освобожден по акту помилования в декабре 2013 года после десяти лет заключения по делам, связанным с компанией ЮКОС, и покинул РФ. А в 2015 году против него было возбуждено новое уголовное дело, Ходорковский был объявлен в международный розыск из-за причастности к покушению на предпринимателя Евгения Рыбкина. *Михаил Ходорковский признан в России иностранным агентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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