Девять человек заблокированы в горящем ИИ «Платон» в Подмосковье

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МЧС спаси одного сотрудника из горящего в Подмосковье НИИ
МЧС спаси одного сотрудника из горящего в Подмосковье НИИ Фото:

В здании загоревшегося НИИ «Платан» на восьмом этаже заблокированы девять человек. Один человек уже спасен сотрудниками МЧС РФ. Чтобы не задохнуться, люди выбивают в здании стекла. 

«Один человек спасен сотрудниками МЧС России во Фрязино», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что в здании находятся еще девять человек.

Чтобы не задохнуться, люди разбивают окна в горящем здании. Они также высовываются в окна и просят о помощи. Сотрудники МЧС уже проводят эвакуацию из горящего здания НИИ. О пострадавших пока информации нет.

Ранее сообщалось, что в здании научно-исследовательского института Платан вспыхнул пожар. Возгорание началось на пятом или шестом этаже корпуса, где располагаются кабинеты планировки и проектирования.

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В здании загоревшегося НИИ «Платан» на восьмом этаже заблокированы девять человек. Один человек уже спасен сотрудниками МЧС РФ. Чтобы не задохнуться, люди выбивают в здании стекла.  «Один человек спасен сотрудниками МЧС России во Фрязино», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что в здании находятся еще девять человек. Чтобы не задохнуться, люди разбивают окна в горящем здании. Они также высовываются в окна и просят о помощи. Сотрудники МЧС уже проводят эвакуацию из горящего здания НИИ. О пострадавших пока информации нет. Ранее сообщалось, что в здании научно-исследовательского института Платан вспыхнул пожар. Возгорание началось на пятом или шестом этаже корпуса, где располагаются кабинеты планировки и проектирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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