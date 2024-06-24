Девять человек заблокированы в горящем ИИ «Платон» в Подмосковье

В здании загоревшегося НИИ «Платан» на восьмом этаже заблокированы девять человек. Один человек уже спасен сотрудниками МЧС РФ. Чтобы не задохнуться, люди выбивают в здании стекла.
«Один человек спасен сотрудниками МЧС России во Фрязино», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что в здании находятся еще девять человек.
Чтобы не задохнуться, люди разбивают окна в горящем здании. Они также высовываются в окна и просят о помощи. Сотрудники МЧС уже проводят эвакуацию из горящего здания НИИ. О пострадавших пока информации нет.
Ранее сообщалось, что в здании научно-исследовательского института Платан вспыхнул пожар. Возгорание началось на пятом или шестом этаже корпуса, где располагаются кабинеты планировки и проектирования.
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