Прокуратура проверит фестиваль в Ревде, на котором горящий канат отлетел в толпу

© Служба новостей «URA.RU»
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При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования Фото:

Прокуратура Ревды (Свердловская область) начала проверку из-за инцидента с обрывом горящего каната в толпу зрителей во время экстрим-шоу с велосипедистом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при проведении массового мероприятия и выполнении трюка, в том числе на предмет безопасности для зрителей», — следует из сообщения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Инцидент произошел 23 июня. Велосипедист прыгал через горящий канат, пока часть веревки не отлетела в толпу зрителей. В передних рядах за выступлением наблюдали дети. Несколько человек были осмотрены медиками, однако от медпомощи отказались.

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Прокуратура Ревды (Свердловская область) начала проверку из-за инцидента с обрывом горящего каната в толпу зрителей во время экстрим-шоу с велосипедистом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при проведении массового мероприятия и выполнении трюка, в том числе на предмет безопасности для зрителей», — следует из сообщения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Инцидент произошел 23 июня. Велосипедист прыгал через горящий канат, пока часть веревки не отлетела в толпу зрителей. В передних рядах за выступлением наблюдали дети. Несколько человек были осмотрены медиками, однако от медпомощи отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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