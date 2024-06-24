Прокуратура проверит фестиваль в Ревде, на котором горящий канат отлетел в толпу

Прокуратура Ревды (Свердловская область) начала проверку из-за инцидента с обрывом горящего каната в толпу зрителей во время экстрим-шоу с велосипедистом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при проведении массового мероприятия и выполнении трюка, в том числе на предмет безопасности для зрителей», — следует из сообщения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Инцидент произошел 23 июня. Велосипедист прыгал через горящий канат, пока часть веревки не отлетела в толпу зрителей. В передних рядах за выступлением наблюдали дети. Несколько человек были осмотрены медиками, однако от медпомощи отказались.
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