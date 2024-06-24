Площадь пожара во Фрязине выросла до 3,5 тысячи квадратов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Пожарные пытаются спасти людей, находящихся в здании Фото:

Площадь пожара в подмосковном Фрязине достигла 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«По предварительной информации, площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратных метров», — подтвердили в МЧС. На месте происшествия задействованы значительные силы: более 100 человек личного состава и 40 единиц техники.

Ранее сообщалось, что горит НИИ «Платан». Там заблокировано девять человек. Однако в «Росэлектронике» заявили, что здание не имеет отношения к институту, оно перешло в частную собственность в 90-е годы, передает ТАСС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Площадь пожара в подмосковном Фрязине достигла 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «По предварительной информации, площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратных метров», — подтвердили в МЧС. На месте происшествия задействованы значительные силы: более 100 человек личного состава и 40 единиц техники. Ранее сообщалось, что горит НИИ «Платан». Там заблокировано девять человек. Однако в «Росэлектронике» заявили, что здание не имеет отношения к институту, оно перешло в частную собственность в 90-е годы, передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...