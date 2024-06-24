Площадь пожара во Фрязине выросла до 3,5 тысячи квадратов

24 июня 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Пожарные пытаются спасти людей, находящихся в здании Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Площадь пожара в подмосковном Фрязине достигла 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «По предварительной информации, площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратных метров», — подтвердили в МЧС. На месте происшествия задействованы значительные силы: более 100 человек личного состава и 40 единиц техники. Ранее сообщалось, что горит НИИ «Платан». Там заблокировано девять человек. Однако в «Росэлектронике» заявили, что здание не имеет отношения к институту, оно перешло в частную собственность в 90-е годы, передает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Площадь пожара в подмосковном Фрязине достигла 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «По предварительной информации, площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратных метров», — подтвердили в МЧС. На месте происшествия задействованы значительные силы: более 100 человек личного состава и 40 единиц техники. Ранее сообщалось, что горит НИИ «Платан». Там заблокировано девять человек. Однако в «Росэлектронике» заявили, что здание не имеет отношения к институту, оно перешло в частную собственность в 90-е годы, передает ТАСС.