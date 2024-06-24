Свердловчане сотни раз за неделю нарушили противопожарный режим

В Свердловской области за неделю выявили более 220 нарушений противопожарного режима. Большинство из них касаются приготовления еды на открытом огне в не отведенных для этого местах, рассказали в департаменте информполитики региона.
"К сожалению, жители региона позволяют себе пренебречь требованиями особого противопожарного режима. Большую часть минувшей недели в Свердловской области стояла жаркая и засушливая погода, и разведенные костры и мангалы могли стать существенной угрозой как для населенных пунктов, так и для лесного фонда", — сказал министр природных ресурсов региона Денис Мамонтов.
По его словам, больше половины лесных пожаров возникают по вине человека. "Поэтому патрульные группы продолжают вести усиленную каждодневную работу по пресечению нарушений", — отметил министр.
В регионах УрФО выписано 76 штрафов за нарушение пожароопасного сезона на семь миллионов рублей. Эта сумма два раза больше прошлогодних показателей. Больше всего нарушений отмечено в Челябинской (309) и Свердловской (213) областях.
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