Уральцы отдали 8 млн рублей за нарушение противопожарного режима

В регионах Уральского федерального округа выписано 76 штрафов за нарушение пожароопасного сезона на сумму около восьми миллионов рублей, что в два раза больше прошлогодних показателей. Об этом рассказал начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.
«Уже возбуждено более 389 дел об административных правонарушений. Назначено более 76 штрафов на сумму около восьми миллионов рублей, что в два раза больше показателей прошлого года», — сказал Сандаков в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе». В Свердловской и Тюменской областях заведено по одному уголовному делу.
По его словам, на Урале проведено более 22 тысяч патрулирований, в ходе которых выявлено 620 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. «Больше всего нарушений в Челябинской (309) и Свердловской (213) областях», — отметил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО.
С начала пожароопасного сезона ущерб от лесных пожаров в Уральском федеральном округе составил 25,5 млн рублей. Самые большие траты пришлись на Свердловскую область — 10,5 млн. В прошлом году округ пострадал на 905 млн.
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