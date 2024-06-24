В Тюмени прошла гроза и сильный дождь
В Тюмени после удара молнии загорелся частный дом в деревне Патрушева. Об этом сообщают очевидцы.
«В Патрушева прямо сейчас от молнии загорелся дом на улице Солнечной. Там же недалеко находится зоопарк», — сообщают очевидцы в telegram-канале «ЧС Тюмень».
В МЧС сообщили, что вызов поступил в 19 вечера. В частном доме загорелась кровля. В настоящий момент на месте пожара работает пять единиц техники и 20 человек личного состава. Сведений и погибших и пострадавших нет.
Дым от пожара виден издалека
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