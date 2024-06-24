После удара молнии в Тюмени загорелся дом. Фото

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В Тюмени прошла гроза и сильный дождь
В Тюмени прошла гроза и сильный дождь Фото:

В Тюмени после удара молнии загорелся частный дом в деревне Патрушева. Об этом сообщают очевидцы.

«В Патрушева прямо сейчас от молнии загорелся дом на улице Солнечной. Там же недалеко находится зоопарк», — сообщают очевидцы в telegram-канале «ЧС Тюмень».

В МЧС сообщили, что вызов поступил в 19 вечера. В частном доме загорелась кровля. В настоящий момент на месте пожара работает пять единиц техники и 20 человек личного состава. Сведений и погибших и пострадавших нет. 

Дым от пожара виден издалека
Дым от пожара виден издалека
Фото:

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В Тюмени после удара молнии загорелся частный дом в деревне Патрушева. Об этом сообщают очевидцы. «В Патрушева прямо сейчас от молнии загорелся дом на улице Солнечной. Там же недалеко находится зоопарк», — сообщают очевидцы в telegram-канале «ЧС Тюмень». В МЧС сообщили, что вызов поступил в 19 вечера. В частном доме загорелась кровля. В настоящий момент на месте пожара работает пять единиц техники и 20 человек личного состава. Сведений и погибших и пострадавших нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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