Мишустин: правительство на связи с Путиным по терактам в Севастополе и Дагестане

24 июня 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Мишустин выразил соболезнования пострадавшим от терактов в Севастополе и Дербенте Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие В двух российских регионах — в Дагестане и Севастополе — совершены террористические акты, правительство РФ совместно с президентом Владимиром Путиным принимают неотложные меры, чтобы оказать помощь раненым и семьям погибших. Об этом 24 июня на совещании с Советом Федераций сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Новость по теме Каким мир отреагировал на теракты, совершенные в России «Сразу же по поручению президента все службы были мобилизованы, оказывается помощь. Правительство постоянно на связи по этому вопросу с президентом. Принимаем все необходимые меры, чтобы поддержать наших людей», — заявил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24». В Дагестане боевики совершили нападения на храмы Дербента и Махачкалы, в результате чего есть раненые и погибшие. По Севастополю украинскими войсками был нанесен ракетный удар, целями которого стали мирные граждане. «Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких», — сказал Мишустин, пожелав выздоровления пострадавшим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В двух российских регионах — в Дагестане и Севастополе — совершены террористические акты, правительство РФ совместно с президентом Владимиром Путиным принимают неотложные меры, чтобы оказать помощь раненым и семьям погибших. Об этом 24 июня на совещании с Советом Федераций сообщил глава правительства Михаил Мишустин. «Сразу же по поручению президента все службы были мобилизованы, оказывается помощь. Правительство постоянно на связи по этому вопросу с президентом. Принимаем все необходимые меры, чтобы поддержать наших людей», — заявил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24». В Дагестане боевики совершили нападения на храмы Дербента и Махачкалы, в результате чего есть раненые и погибшие. По Севастополю украинскими войсками был нанесен ракетный удар, целями которого стали мирные граждане. «Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких», — сказал Мишустин, пожелав выздоровления пострадавшим.