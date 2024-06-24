Мишустин: правительство на связи с Путиным по терактам в Севастополе и Дагестане

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Выставка «Белагро-2024» Мишустин прибыл в Минск с визитом 03.06.2024. Минск , мишустин михаил
Мишустин выразил соболезнования пострадавшим от терактов в Севастополе и Дербенте Фото:
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В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

В двух российских регионах — в Дагестане и Севастополе — совершены террористические акты, правительство РФ совместно с президентом Владимиром Путиным принимают неотложные меры, чтобы оказать помощь раненым и семьям погибших. Об этом 24 июня на совещании с Советом Федераций сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

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«Сразу же по поручению президента все службы были мобилизованы, оказывается помощь. Правительство постоянно на связи по этому вопросу с президентом. Принимаем все необходимые меры, чтобы поддержать наших людей», — заявил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24».

В Дагестане боевики совершили нападения на храмы Дербента и Махачкалы, в результате чего есть раненые и погибшие. По Севастополю украинскими войсками был нанесен ракетный удар, целями которого стали мирные граждане. «Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких», — сказал Мишустин, пожелав выздоровления пострадавшим.

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В двух российских регионах — в Дагестане и Севастополе — совершены террористические акты, правительство РФ совместно с президентом Владимиром Путиным принимают неотложные меры, чтобы оказать помощь раненым и семьям погибших. Об этом 24 июня на совещании с Советом Федераций сообщил глава правительства Михаил Мишустин. «Сразу же по поручению президента все службы были мобилизованы, оказывается помощь. Правительство постоянно на связи по этому вопросу с президентом. Принимаем все необходимые меры, чтобы поддержать наших людей», — заявил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24». В Дагестане боевики совершили нападения на храмы Дербента и Махачкалы, в результате чего есть раненые и погибшие. По Севастополю украинскими войсками был нанесен ракетный удар, целями которого стали мирные граждане. «Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких», — сказал Мишустин, пожелав выздоровления пострадавшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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