В ХМАО началась борьба за кресло мэра между влиятельными единороссами

На пост главы Урая претендуют мэр Закирзянов и председатель гордумы Величко
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Урае обострилась борьба за пост мэра
В Урае обострилась борьба за пост мэра Фото:

В Урае в преддверие осенних выборов началась борьба за пост главы города между двумя представителями «Единой России» — нынешним мэром Тимуром Закирзяновым и председателем местной думы Александром Величко. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

У Закирзянова полномочия заканчиваются осенью и по словам собеседника агентства он хочет пойти на второй срок. Но в борьбу за пост градоначальника включился спикер думы Величко. Градус напряжения дошел до того, что депутаты начали критиковать планы чиновников по реформе строительно-коммунального блока мэрии.

«Величко на депутатской комиссии лично раскритиковал изменения структуры городской администрации и подбил других народных избранников заявить, что они не поддержат это решение на предстоящем заседании думы. За несколько месяцев до выборов он хочет показать, что независим от мэрии и вполне субъектен, чтобы претендовать на пост градоначальника. Однако окончательно определиться с кандидатом на пост главы Урая должен будет губернатор и руководство „Лукойла“», — рассказал инсайдер.

Другой собеседник URA.RU, близкий к урайской мэрии, считает, что конфликт надуман. «Закирзянов спокойно переизберется, у него в Урае нет серьезных конкурентов. А Величко просто пытается повысить свой политический капитал», — считает инсайдер.  

В пресс-службу администрации Урая отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Величко не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

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В Урае в преддверие осенних выборов началась борьба за пост главы города между двумя представителями «Единой России» — нынешним мэром Тимуром Закирзяновым и председателем местной думы Александром Величко. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. У Закирзянова полномочия заканчиваются осенью и по словам собеседника агентства он хочет пойти на второй срок. Но в борьбу за пост градоначальника включился спикер думы Величко. Градус напряжения дошел до того, что депутаты начали критиковать планы чиновников по реформе строительно-коммунального блока мэрии. «Величко на депутатской комиссии лично раскритиковал изменения структуры городской администрации и подбил других народных избранников заявить, что они не поддержат это решение на предстоящем заседании думы. За несколько месяцев до выборов он хочет показать, что независим от мэрии и вполне субъектен, чтобы претендовать на пост градоначальника. Однако окончательно определиться с кандидатом на пост главы Урая должен будет губернатор и руководство „Лукойла“», — рассказал инсайдер. Другой собеседник URA.RU, близкий к урайской мэрии, считает, что конфликт надуман. «Закирзянов спокойно переизберется, у него в Урае нет серьезных конкурентов. А Величко просто пытается повысить свой политический капитал», — считает инсайдер.   В пресс-службу администрации Урая отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Величко не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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