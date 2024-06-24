Новые выплаты беременным и субсидии на оплату ЖКХ: что изменится в России

Мишустин поддержал увеличение декретных для женщин из ряда компаний

24 июня 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

Мишустин поблагодарил Матвиенко за совместную работу над национальными целями развития Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России обновят национальные и федеральные проекты, а также увеличат поддержку многодетных семей и упростят получение субсидий на оплату ЖКУ. URA.RU собрало главные заявления со встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации 24 июня. Национальные и федеральные проекты обновят В России обновят национальные и федеральные проекты в соответствии с поставленными президентом РФ Владимиром Путиным целями. Это также включает обеспечение соответствующего финансирования, таких мер, как поддержка семей и молодежи, развитие собственного производства в различных отраслях, а также укрепление финансовой, экономической, технологической и промышленной независимости. В России введут удостоверение для многодетных семей «Многодетные семьи испытывают затруднения при путешествиях или переезде из-за отсутствия признания их статуса в других регионах», отметила зампред Совета Федераций Инна Святенко. Она предложила правительству ввести удостоверение многодетной семьи единого образца, которое позволит подтверждать право на социальную поддержку по всей стране. Это предложение было поддержано главой кабмина. Получение субсидий на оплату ЖКУ упростят Мишустин рассказал, что правительством подготовлено постановление, которое упростит получение гражданами субсидий в каждом регионе РФ. «Органы власти будут самостоятельно собирать необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия», — подчеркнул премьер. Новость по теме Мишустин: правительство на связи с Путиным по терактам в Севастополе и Дагестане Пособие по беременности и родам увеличат до уровня МРОТ Глава правительство одобрил предложение Совфеда о повышении пособия по беременности и родам для уволенных женщин до уровня не ниже МРОТ. Также правительство выделит дополнительные средства на программу модернизации учреждений детского отдыха. «При содействии сенаторов правительство продолжает ежегодно выделять по 2 млрд рублей на развитие инфраструктуры для детского отдыха, давая ребятам возможность побывать на каникулах в оздоровительных лагерях», — заявил Мишустин. Совфед возьмет на контроль льготы для участников СВО в регионах Мишустин на встрече с Совфедом подчеркнул важность работы по защите прав участников СВО и их семей в регионах, отметив оперативное формирование соответствующих нормативных актов. «В российских субъектах участникам СВО и их близким были предоставлены и региональные льготы. Обеспечение обратной связи с людьми на местах по чувствительным вопросам должно быть обязательной составляющей парламентского контроля», — обратился Мишустин к присутствовавшим на встрече сенаторам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России обновят национальные и федеральные проекты, а также увеличат поддержку многодетных семей и упростят получение субсидий на оплату ЖКУ. URA.RU собрало главные заявления со встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации 24 июня. В России обновят национальные и федеральные проекты в соответствии с поставленными президентом РФ Владимиром Путиным целями. Это также включает обеспечение соответствующего финансирования, таких мер, как поддержка семей и молодежи, развитие собственного производства в различных отраслях, а также укрепление финансовой, экономической, технологической и промышленной независимости. «Многодетные семьи испытывают затруднения при путешествиях или переезде из-за отсутствия признания их статуса в других регионах», отметила зампред Совета Федераций Инна Святенко. Она предложила правительству ввести удостоверение многодетной семьи единого образца, которое позволит подтверждать право на социальную поддержку по всей стране. Это предложение было поддержано главой кабмина. Мишустин рассказал, что правительством подготовлено постановление, которое упростит получение гражданами субсидий в каждом регионе РФ. «Органы власти будут самостоятельно собирать необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия», — подчеркнул премьер. Глава правительство одобрил предложение Совфеда о повышении пособия по беременности и родам для уволенных женщин до уровня не ниже МРОТ. Также правительство выделит дополнительные средства на программу модернизации учреждений детского отдыха. Мишустин на встрече с Совфедом подчеркнул важность работы по защите прав участников СВО и их семей в регионах, отметив оперативное формирование соответствующих нормативных актов. «В российских субъектах участникам СВО и их близким были предоставлены и региональные льготы. Обеспечение обратной связи с людьми на местах по чувствительным вопросам должно быть обязательной составляющей парламентского контроля», — обратился Мишустин к присутствовавшим на встрече сенаторам.