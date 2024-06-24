В ХМАО бездомные стали заключать контракты для отправки на СВО

В ХМАО бездомные стали заключать контракты для отправки в зону проведения специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщил директор центра социальной поддержки «Фавор» Демид Лажинцев.
«Есть тенденция снижения количества бездомных, как в нашем округе, так и на соседних территориях. Кому позволяет пакет документов и здоровье, те заключают контракт с Минобороны и уходят на СВО», — рассказал глава центра социальной поддержки. По его словам причина тому — душевное равновесие, которое человек получает, попадая в центр, обретя долгожданный дом. В человеке просыпается гражданская ответственность и патриотизм, исходя из которых он принимает решение встать на защиту Родины.
«С начала этого года человек 30-40 бездомных поступило в наш центр. Из них примерно 10% самых способных ушли в зону СВО. Некоторые из них до сих пор поддерживают с нами связь, некоторые — нет», — рассказал Лажинцев URA.RU. Те, кто не имеет возможности отправиться в зону боевых действий, оказывают посильную помощь вместе с социальным центром.
Узнать общую картину по всей Югре на момент публикации материала не удалось. И.о. директора департамента социального развития ХМАО Светлана Круглова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства.
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