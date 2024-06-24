Музыкант Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) предложил россиянам извиниться перед ним за деньги. Он заявил, что готов простить свою аудиторию, которая ранее писала про него гневные комментарии, если та подпишется на его новый закрытый telegram-канал за шесть тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Рэпер написал в соцсетях, что, по его мнению, россиянам нужно перед ним извиниться. А все из-за того, что Моргенштерн* получал в свой адрес множество гневных комментариев. <...> Конечно, извиниться за плохие мысли об иноагенте не бесплатно. Стоит сие удовольствие — 66 евро в месяц, что в переводе на рубли порядка 6 тысяч рублей», — пишут журналисты. Тогда Моргенштерн откроет доступ к своему новому telegram-каналу.
Прокуратура Москвы ранее инициировала уголовное дело в отношении музыканта Моргенштерна. Его обвиняют в регулярном неисполнении российского законодательства. Тот неоднократно не маркировал себя как иностранного агента.
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