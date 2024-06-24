В Подмосковье в горящем здании произошел взрыв

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, пожарная машина, кислородная маска, возгорание, пожарный
Площадь пожара увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС Фото:

В горящем здании в подмосковном Фрязине произошел взрыв. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Что-то взорвалось в здании НИИ Платан. Здание полностью в дыму, горит уже та часть, где до этого находились люди. Площадь пожара — 3500 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в здании на восьмом этаже заблокированы девять человек. Один человек уже спасен сотрудниками МЧС РФ. Чтобы не задохнуться, люди выбивают в здании стекла.

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В горящем здании в подмосковном Фрязине произошел взрыв. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Что-то взорвалось в здании НИИ Платан. Здание полностью в дыму, горит уже та часть, где до этого находились люди. Площадь пожара — 3500 квадратных метров», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в здании на восьмом этаже заблокированы девять человек. Один человек уже спасен сотрудниками МЧС РФ. Чтобы не задохнуться, люди выбивают в здании стекла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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