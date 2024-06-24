В Подмосковье в горящем здании произошел взрыв

Площадь пожара увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС
В горящем здании в подмосковном Фрязине произошел взрыв. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Что-то взорвалось в здании НИИ Платан. Здание полностью в дыму, горит уже та часть, где до этого находились люди. Площадь пожара — 3500 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в здании на восьмом этаже заблокированы девять человек. Один человек уже спасен сотрудниками МЧС РФ. Чтобы не задохнуться, люди выбивают в здании стекла.
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