В Подмосковье в горящем здании произошел взрыв

24 июня 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Площадь пожара увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС Фото: Илья Московец © URA.RU В горящем здании в подмосковном Фрязине произошел взрыв. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Что-то взорвалось в здании НИИ Платан. Здание полностью в дыму, горит уже та часть, где до этого находились люди. Площадь пожара — 3500 квадратных метров», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в здании на восьмом этаже заблокированы девять человек. Один человек уже спасен сотрудниками МЧС РФ. Чтобы не задохнуться, люди выбивают в здании стекла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В горящем здании в подмосковном Фрязине произошел взрыв. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Что-то взорвалось в здании НИИ Платан. Здание полностью в дыму, горит уже та часть, где до этого находились люди. Площадь пожара — 3500 квадратных метров», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в здании на восьмом этаже заблокированы девять человек. Один человек уже спасен сотрудниками МЧС РФ. Чтобы не задохнуться, люди выбивают в здании стекла.