Лавров ответил на вопрос о совместном саммите с Украиной

Лавров: Украина не приглашала Россию на второй саммит

24 июня 2024 в 21:23 Размер текста - 17 +

Запад ставит России ультиматумы, заявил Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия не получала официальных обращений относительно проведения второй конференции по Украине. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. «Говоря о планах, которые анонсируются, провести вторую конференцию в развитие вот этой сходки в Бюргенштоке, могу только сказать, что все формулировки, которые мы слышим, а мы слышим то, что говорят публично, — никаких обращений к нам не было», — сказал Лавров. Он также критически отозвался о риторике Запада по данному вопросу, отметив, что все заявления идут в русле политики ультиматума по отношению к РФ и являются неприемлемыми. Первый саммит проходил в Швейцарии 15—16 июня. Россия не была приглашена на конференцию. По итогу 84 страны приняли совместное соглашение, однако позже Ирак, Иордания и Руанда отозвали свои подписи. После завершения саммита сразу же был анонсирован второй. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на этот раз позовут Россию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия не получала официальных обращений относительно проведения второй конференции по Украине. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. «Говоря о планах, которые анонсируются, провести вторую конференцию в развитие вот этой сходки в Бюргенштоке, могу только сказать, что все формулировки, которые мы слышим, а мы слышим то, что говорят публично, — никаких обращений к нам не было», — сказал Лавров. Он также критически отозвался о риторике Запада по данному вопросу, отметив, что все заявления идут в русле политики ультиматума по отношению к РФ и являются неприемлемыми. Первый саммит проходил в Швейцарии 15—16 июня. Россия не была приглашена на конференцию. По итогу 84 страны приняли совместное соглашение, однако позже Ирак, Иордания и Руанда отозвали свои подписи. После завершения саммита сразу же был анонсирован второй. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на этот раз позовут Россию.