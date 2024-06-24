Лавров ответил на вопрос о совместном саммите с Украиной

Лавров: Украина не приглашала Россию на второй саммит
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Запад ставит России ультиматумы, заявил Лавров Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия не получала официальных обращений относительно проведения второй конференции по Украине. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

«Говоря о планах, которые анонсируются, провести вторую конференцию в развитие вот этой сходки в Бюргенштоке, могу только сказать, что все формулировки, которые мы слышим, а мы слышим то, что говорят публично, — никаких обращений к нам не было», — сказал Лавров. Он также критически отозвался о риторике Запада по данному вопросу, отметив, что все заявления идут в русле политики ультиматума по отношению к РФ и являются неприемлемыми.

Первый саммит проходил в Швейцарии 15—16 июня. Россия не была приглашена на конференцию. По итогу 84 страны приняли совместное соглашение, однако позже Ирак, Иордания и Руанда отозвали свои подписи. После завершения саммита сразу же был анонсирован второй. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на этот раз позовут Россию.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия не получала официальных обращений относительно проведения второй конференции по Украине. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. «Говоря о планах, которые анонсируются, провести вторую конференцию в развитие вот этой сходки в Бюргенштоке, могу только сказать, что все формулировки, которые мы слышим, а мы слышим то, что говорят публично, — никаких обращений к нам не было», — сказал Лавров. Он также критически отозвался о риторике Запада по данному вопросу, отметив, что все заявления идут в русле политики ультиматума по отношению к РФ и являются неприемлемыми. Первый саммит проходил в Швейцарии 15—16 июня. Россия не была приглашена на конференцию. По итогу 84 страны приняли совместное соглашение, однако позже Ирак, Иордания и Руанда отозвали свои подписи. После завершения саммита сразу же был анонсирован второй. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на этот раз позовут Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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