Перенесшему операции по удалению опухали мозга Борису Корчевникову стало хуже

Российский актер, известный по роли в сериале «Кадетство» и телеведущий Борис Корчевников стал чувствовать себя хуже. До этого мужчина перенес несколько операций на мозг. Девять лет назад у него была обнаружена опухоль. Сейчас же Корчевников практически полностью оглох. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Борису Корчевникову стало хуже. Девять лет назад у телеведущего обнаружили опухоль мозга. Ему сделали несколько операций. А потом случились тяжелые осложнения. Артист ничего не слышит и невозможно исхудал. <...> Сейчас Борис практически полностью оглох», — пишут авторы материала.
Сам Корчевников в разговоре с журналистами признавался, что регулярно молится Богу. Мужчина просит Всевышнего об исцелении, а также мечтает посмотреть на Бога так, как его видят святые. Он признался, что чувствует «руку Божью».
Артист также рассказал о своих ощущениях от болезни. «Прошу об исцелении моих хворей, которые мне мешают работать. Мне очень дискомфортно», — говорил Борис Корчевников на youtube-канале «Не Пруст». В целом в настоящий момент шоумен характеризует свое состояние одним словом — тишина. Об ухудшении здоровья Корчевникова говорит и его вес. Заметно, что мужчина сильно и резко похудел и в целом выглядит изможденным, отмечают журналисты.
В 2015 году у Бориса Корчевникова обнаружили опухоль мозга. Несмотря на успешную операцию, которую перенес артист, постепенно у него начали проявляться осложнения.
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