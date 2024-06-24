Организатор экстрим-шоу в Ревде, в ходе которого в толпу зрителей улетел горящий канат, Василий Сединкин заявил, что внимание к ЧП преувеличено. В беседе с корреспондентом URA.RU он отметил отметил, что подобные случаи — «нормальная история».
«Это велошоу мы проводим уже около 20 лет, никогда и никаких происшествий раньше не было. В этот раз, с технической точки зрения, никаких нововведений тоже не было. Вероятной причиной инцидента стало низкое качество каната, что невозможно определить визуально. Такие ситуации на экстрим-шоу — нормальная история. Например, на автогонках гонщики вылетают в первые ряды прямо на зрителей. Участники должны это понимать, и мы об этом всегда предупреждаем, что сейчас будет трюк с огнем, что это опасно и нужно отходить подальше», — сказал он.
По словам Сединкина, на месте выставили ограждение, «и дальше отодвинуть зрителей [организаторы] не могли по техническим причинам». «В будущем будем контролировать это расстояние до зрителей, и, конечно, будем проверять канат перед каждым выступлением. Будем покупать на десять метров больше и тестировать его заблаговременно», — добавил Сединкин.
Он также извинился перед зрителями, которым искрами опалило волосы и испачкало одежду. Инцидент произошел 23 июня. Прокуратура начала проверку.
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