Организатор шоу в Ревде назвал улетевший в толпу горящий канат «нормальной историей». Видео

Организатор шоу в Ревде извинился перед зрителями из-за горящего каната

24 июня 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

Канат сорвался во время трюка с велосипедистом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Организатор экстрим-шоу в Ревде, в ходе которого в толпу зрителей улетел горящий канат, Василий Сединкин заявил, что внимание к ЧП преувеличено. В беседе с корреспондентом URA.RU он отметил отметил, что подобные случаи — «нормальная история». «Это велошоу мы проводим уже около 20 лет, никогда и никаких происшествий раньше не было. В этот раз, с технической точки зрения, никаких нововведений тоже не было. Вероятной причиной инцидента стало низкое качество каната, что невозможно определить визуально. Такие ситуации на экстрим-шоу — нормальная история. Например, на автогонках гонщики вылетают в первые ряды прямо на зрителей. Участники должны это понимать, и мы об этом всегда предупреждаем, что сейчас будет трюк с огнем, что это опасно и нужно отходить подальше», — сказал он. По словам Сединкина, на месте выставили ограждение, «и дальше отодвинуть зрителей [организаторы] не могли по техническим причинам». «В будущем будем контролировать это расстояние до зрителей, и, конечно, будем проверять канат перед каждым выступлением. Будем покупать на десять метров больше и тестировать его заблаговременно», — добавил Сединкин. Он также извинился перед зрителями, которым искрами опалило волосы и испачкало одежду. Инцидент произошел 23 июня. Прокуратура начала проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организатор экстрим-шоу в Ревде, в ходе которого в толпу зрителей улетел горящий канат, Василий Сединкин заявил, что внимание к ЧП преувеличено. В беседе с корреспондентом URA.RU он отметил отметил, что подобные случаи — «нормальная история». «Это велошоу мы проводим уже около 20 лет, никогда и никаких происшествий раньше не было. В этот раз, с технической точки зрения, никаких нововведений тоже не было. Вероятной причиной инцидента стало низкое качество каната, что невозможно определить визуально. Такие ситуации на экстрим-шоу — нормальная история. Например, на автогонках гонщики вылетают в первые ряды прямо на зрителей. Участники должны это понимать, и мы об этом всегда предупреждаем, что сейчас будет трюк с огнем, что это опасно и нужно отходить подальше», — сказал он. По словам Сединкина, на месте выставили ограждение, «и дальше отодвинуть зрителей [организаторы] не могли по техническим причинам». «В будущем будем контролировать это расстояние до зрителей, и, конечно, будем проверять канат перед каждым выступлением. Будем покупать на десять метров больше и тестировать его заблаговременно», — добавил Сединкин. Он также извинился перед зрителями, которым искрами опалило волосы и испачкало одежду. Инцидент произошел 23 июня. Прокуратура начала проверку.