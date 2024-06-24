24 июня 2024

В Челябинске ищут пропавшую 15-летнюю девочку из Курганской области. Фото

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Девочка пропала 24 июня (архивное фото)
Девочка пропала 24 июня (архивное фото) Фото:

В Челябинской области разыскивают 15-летнюю Наилю Ф., которая 24 июня ушла из дома в Кетовском районе Курганской области. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».

«Может находиться в Челябинской области. Наиля Ф., 15 лет, 24 июня ушла из дома на станции Веденское, Кетовский район», — говорится в объявлении в группе «Легион-Спас» — поиск пропавших детей Челябинск.

Приметы девочки — рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, у нее длинные черные волосы. Была одета в футболку бледно-фиолетового цвета, джинсы светло-синего цвета, кепку синюю джинсовую, на ногах — тапочки матерчатые черные с белой подошвой.

Волонтеры сообщили приметы девочки
Волонтеры сообщили приметы девочки
Фото:

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В Челябинской области разыскивают 15-летнюю Наилю Ф., которая 24 июня ушла из дома в Кетовском районе Курганской области. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-Спас». «Может находиться в Челябинской области. Наиля Ф., 15 лет, 24 июня ушла из дома на станции Веденское, Кетовский район», — говорится в объявлении в группе «Легион-Спас» — поиск пропавших детей Челябинск. Приметы девочки — рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, у нее длинные черные волосы. Была одета в футболку бледно-фиолетового цвета, джинсы светло-синего цвета, кепку синюю джинсовую, на ногах — тапочки матерчатые черные с белой подошвой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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