В Челябинской области разыскивают 15-летнюю Наилю Ф., которая 24 июня ушла из дома в Кетовском районе Курганской области. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».
«Может находиться в Челябинской области. Наиля Ф., 15 лет, 24 июня ушла из дома на станции Веденское, Кетовский район», — говорится в объявлении в группе «Легион-Спас» — поиск пропавших детей Челябинск.
Приметы девочки — рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, у нее длинные черные волосы. Была одета в футболку бледно-фиолетового цвета, джинсы светло-синего цвета, кепку синюю джинсовую, на ногах — тапочки матерчатые черные с белой подошвой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.