Неизвестный устроил стрельбу на улице в Ростовской области, сообщает МВД

В Батайске Ростовской области произошла стрельба на улице. Об этом сообщили в региональном МВД. По информации ведомства, личность мужчины устанавливается.
«Неизвестный устроил стрельбу на улице в Батайске Ростовской области. Его личность устанавливается», — сообщили в пресс-службе МВД. Информацию передают РИА Новости. По данным полиции, были произведены выстрелы, схожие с травматическим пистолетом.
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