Неизвестный устроил стрельбу на улице в Ростовской области, сообщает МВД

Неизвестный устроил стрельбу на улице в Ростовской области

25 июня 2024 в 00:02 Размер текста - 17 +

В Батайске Ростовской области произошла стрельба на улице. Об этом сообщили в региональном МВД. По информации ведомства, личность мужчины устанавливается. «Неизвестный устроил стрельбу на улице в Батайске Ростовской области. Его личность устанавливается», — сообщили в пресс-службе МВД. Информацию передают РИА Новости. По данным полиции, были произведены выстрелы, схожие с травматическим пистолетом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Батайске Ростовской области произошла стрельба на улице. Об этом сообщили в региональном МВД. По информации ведомства, личность мужчины устанавливается. «Неизвестный устроил стрельбу на улице в Батайске Ростовской области. Его личность устанавливается», — сообщили в пресс-службе МВД. Информацию передают РИА Новости. По данным полиции, были произведены выстрелы, схожие с травматическим пистолетом.