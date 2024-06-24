24 июня 2024

Неизвестный устроил стрельбу на улице в Ростовской области, сообщает МВД

Неизвестный устроил стрельбу на улице в Ростовской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+

В Батайске Ростовской области произошла стрельба на улице. Об этом сообщили в региональном МВД. По информации ведомства, личность мужчины устанавливается.

«Неизвестный устроил стрельбу на улице в Батайске Ростовской области. Его личность устанавливается», — сообщили в пресс-службе МВД. Информацию передают РИА Новости. По данным полиции, были произведены выстрелы, схожие с травматическим пистолетом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Батайске Ростовской области произошла стрельба на улице. Об этом сообщили в региональном МВД. По информации ведомства, личность мужчины устанавливается. «Неизвестный устроил стрельбу на улице в Батайске Ростовской области. Его личность устанавливается», — сообщили в пресс-службе МВД. Информацию передают РИА Новости. По данным полиции, были произведены выстрелы, схожие с травматическим пистолетом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...