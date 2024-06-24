Основателя «Русских фондов» Васильева отправили под домашний арест

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест основателя и гендиректора АО «Русские Фонды» Сергея Васильева. Эта информация была опубликована на ресурсах судов общей юрисдикции столицы.
«Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Сергея Васильева. Его подозревают в совершении шести преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере», — написано в telegram-канале ведомства.
Силовики задержали Васильева в ночь на 24 июня. Ранее под домашний арест был отправлен задержанный совладелец «Русских фондов» Константин Бейрита. По данным следствия, речь идет о хищении свыше 8,8 млрд рублей. По этому же делу проходит бизнесмен Евгений Новицкий, передает «Национальная служба новостей».
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