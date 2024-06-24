24 июня 2024

Основателя «Русских фондов» Васильева отправили под домашний арест

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергея Васильева подозревают в серии преступлений
Сергея Васильева подозревают в серии преступлений Фото:

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест основателя и гендиректора АО «Русские Фонды» Сергея Васильева. Эта информация была опубликована на ресурсах судов общей юрисдикции столицы.

«Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Сергея Васильева. Его подозревают в совершении шести преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере», — написано в telegram-канале ведомства.

Силовики задержали Васильева в ночь на 24 июня. Ранее под домашний арест был отправлен задержанный совладелец «Русских фондов» Константин Бейрита. По данным следствия, речь идет о хищении свыше 8,8 млрд рублей.  По этому же делу проходит бизнесмен Евгений Новицкий, передает «Национальная служба новостей». 

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Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест основателя и гендиректора АО «Русские Фонды» Сергея Васильева. Эта информация была опубликована на ресурсах судов общей юрисдикции столицы. «Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Сергея Васильева. Его подозревают в совершении шести преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере», — написано в telegram-канале ведомства. Силовики задержали Васильева в ночь на 24 июня. Ранее под домашний арест был отправлен задержанный совладелец «Русских фондов» Константин Бейрита. По данным следствия, речь идет о хищении свыше 8,8 млрд рублей.  По этому же делу проходит бизнесмен Евгений Новицкий, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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