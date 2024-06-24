24 июня 2024

США назвали своего основного союзника вне НАТО

Байден объявил Кению основным союзником США вне НАТО
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Байден назвал Кению основным союзником Фото:

Кения объявлена основным союзником Соединенных Штатов Америки вне НАТО. Об этом сообщил президент США Джо Байден в президентском меморандуме.

«Настоящим объявляю Кению основным союзником США вне НАТО для целей данного закона (о зарубежной помощи) и закона о контроле за экспортом вооружения», — говорится в документе. Меморандум адресован госсекретарю США Энтони Блинкеном. Уточняется, что аналогичным статусом обладают 20 стран. В их числе есть три страны, которые были добавлены при Байдене. Речь идет о Кении, Колумбии и Катаре.

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Кения объявлена основным союзником Соединенных Штатов Америки вне НАТО. Об этом сообщил президент США Джо Байден в президентском меморандуме. «Настоящим объявляю Кению основным союзником США вне НАТО для целей данного закона (о зарубежной помощи) и закона о контроле за экспортом вооружения», — говорится в документе. Меморандум адресован госсекретарю США Энтони Блинкеном. Уточняется, что аналогичным статусом обладают 20 стран. В их числе есть три страны, которые были добавлены при Байдене. Речь идет о Кении, Колумбии и Катаре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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