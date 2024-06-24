США назвали своего основного союзника вне НАТО

Байден объявил Кению основным союзником США вне НАТО

25 июня 2024 в 03:01 Размер текста - 17 +

Байден назвал Кению основным союзником Фото: Official White House / Cameron Smith Кения объявлена основным союзником Соединенных Штатов Америки вне НАТО. Об этом сообщил президент США Джо Байден в президентском меморандуме. «Настоящим объявляю Кению основным союзником США вне НАТО для целей данного закона (о зарубежной помощи) и закона о контроле за экспортом вооружения», — говорится в документе. Меморандум адресован госсекретарю США Энтони Блинкеном. Уточняется, что аналогичным статусом обладают 20 стран. В их числе есть три страны, которые были добавлены при Байдене. Речь идет о Кении, Колумбии и Катаре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кения объявлена основным союзником Соединенных Штатов Америки вне НАТО. Об этом сообщил президент США Джо Байден в президентском меморандуме. «Настоящим объявляю Кению основным союзником США вне НАТО для целей данного закона (о зарубежной помощи) и закона о контроле за экспортом вооружения», — говорится в документе. Меморандум адресован госсекретарю США Энтони Блинкеном. Уточняется, что аналогичным статусом обладают 20 стран. В их числе есть три страны, которые были добавлены при Байдене. Речь идет о Кении, Колумбии и Катаре.