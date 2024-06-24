США назвали своего основного союзника вне НАТО

Байден назвал Кению основным союзником
Кения объявлена основным союзником Соединенных Штатов Америки вне НАТО. Об этом сообщил президент США Джо Байден в президентском меморандуме.
«Настоящим объявляю Кению основным союзником США вне НАТО для целей данного закона (о зарубежной помощи) и закона о контроле за экспортом вооружения», — говорится в документе. Меморандум адресован госсекретарю США Энтони Блинкеном. Уточняется, что аналогичным статусом обладают 20 стран. В их числе есть три страны, которые были добавлены при Байдене. Речь идет о Кении, Колумбии и Катаре.
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