SHAMAN признался, почему попал под санкции Евросоюза

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) попал в европейские санкционные списки из-за того, что он русский. Такое заявление сам артист сделал в Telegram.
«Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я — русский», — написал SHAMAN в своем telegram-канале. В перечень также попали певица Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин.
Евросоюз 24 июня принял новый пакет антироссийских санкций. Ограничения были введены против 116 юридических и физических лиц. Европейские санкции затронули 28 фирм из КНР и Турции, напоминает «Национальная служба новостей». В качестве ответных мер Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, пишет RT.
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