24 июня 2024

SHAMAN признался, почему попал под санкции Евросоюза

SHAMAN: я попал под санкции ЕС, потому что я — русский
© Служба новостей «URA.RU»
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SHAMAN уже успел прокомментировать введенные ЕС запреты и ограничения
SHAMAN уже успел прокомментировать введенные ЕС запреты и ограничения Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) попал в европейские санкционные списки из-за того, что он русский. Такое заявление сам артист сделал в Telegram.

«Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я — русский», — написал SHAMAN в своем telegram-канале. В перечень также попали певица Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин. 

Евросоюз 24 июня принял новый пакет антироссийских санкций. Ограничения были введены против 116 юридических и физических лиц. Европейские санкции затронули 28 фирм из КНР и Турции, напоминает «Национальная служба новостей». В качестве ответных мер Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, пишет RT.

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Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) попал в европейские санкционные списки из-за того, что он русский. Такое заявление сам артист сделал в Telegram. «Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я — русский», — написал SHAMAN в своем telegram-канале. В перечень также попали певица Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин.  Евросоюз 24 июня принял новый пакет антироссийских санкций. Ограничения были введены против 116 юридических и физических лиц. Европейские санкции затронули 28 фирм из КНР и Турции, напоминает «Национальная служба новостей». В качестве ответных мер Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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