Шаман, Охлобыстин, Гагарина и российские миллиардеры попали под санкции ЕС. Фотогалерея

Под санкции ЕС попали «Уральские авиалинии», «Артек» и «Волга-Днепр»

24 июня 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

ЕС ввел новые санкции против России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Евросоюзе 24 июня приняли новый 14-й пакет санкций против Российской Федерации. Ограничения наложили против 116 юридических и физических лиц. Под них попали: российский певец Ярослав Дронов (Shaman), Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин. Также санкции ввели против «Уральских авиалиний», авиакомпании «судоходная компания «Совкомфлот», «Волга—Днепр» и детского лагеря «Артек». Кто еще попал в новый пакет антироссийских санкций — в материале URA.RU. Новость по теме Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России: что в него вошло Среди тех, кто попал под санкции, находятся певица Полина Гагарина, музыкант Ярослав Дронов, известный как Shaman, актер Иван Охлобыстин и Вячеслав Манучаров, ведущий YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». ЕС обвиняет деятелей культуры РФ в «участии в государственной пропаганде». В список также включены: основатель медиахолдинга NewsMedia Арам Габрелянов, руководитель АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский и депутат Мосгордумы Мария Киселева. Кроме того, теперь под санкциями бизнесмен Роман Троценко, основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, глава Росимущества Вадим Яковенко и главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Под ограничения ЕС попал Фонд имени Ахмата Кадырова и его председатель — мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова. Согласно документу, фонд якобы занимается деятельностью, которая «угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». ЕС наложил ограничения на авиакомпанию «Уральские авиалинии», обвиняемую в якобы сотрудничестве с Минобороны РФ, авиакомпанию «судоходную компанию «Совкомфлот», «Волга—Днепр», детский лагерь «Артек» и Институт развития интернета. Под санкции попали и российский сжиженный природный газ (СПГ), система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, новые товары и услуги. ЕС обвиняет авиакомпанию «Уральские авиалинии» в сотрудничестве с Минобороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Евросоюзе 24 июня приняли новый 14-й пакет санкций против Российской Федерации. Ограничения наложили против 116 юридических и физических лиц. Под них попали: российский певец Ярослав Дронов (Shaman), Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин. Также санкции ввели против «Уральских авиалиний», авиакомпании «судоходная компания «Совкомфлот», «Волга—Днепр» и детского лагеря «Артек». Кто еще попал в новый пакет антироссийских санкций — в материале URA.RU. Среди тех, кто попал под санкции, находятся певица Полина Гагарина, музыкант Ярослав Дронов, известный как Shaman, актер Иван Охлобыстин и Вячеслав Манучаров, ведущий YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». ЕС обвиняет деятелей культуры РФ в «участии в государственной пропаганде». В список также включены: основатель медиахолдинга NewsMedia Арам Габрелянов, руководитель АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский и депутат Мосгордумы Мария Киселева. Кроме того, теперь под санкциями бизнесмен Роман Троценко, основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, глава Росимущества Вадим Яковенко и главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Под ограничения ЕС попал Фонд имени Ахмата Кадырова и его председатель — мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова. Согласно документу, фонд якобы занимается деятельностью, которая «угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». ЕС наложил ограничения на авиакомпанию «Уральские авиалинии», обвиняемую в якобы сотрудничестве с Минобороны РФ, авиакомпанию «судоходную компанию «Совкомфлот», «Волга—Днепр», детский лагерь «Артек» и Институт развития интернета. Под санкции попали и российский сжиженный природный газ (СПГ), система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, новые товары и услуги.