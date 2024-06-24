Челябинский врач Тарасов напомнил об опасности лечить ожоги борщевиком народными средствами

Народные средства для лечения ожогов борщевиком Сосновского могут быть опасны. Если ситуация становится хуже, то целесообразно и вовсе обратиться в травмпункт. Об этом URA.RU рассказал главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов.
«Лето принесло еще один риск садоводам, любителям лесных прогулок и фотографий типа „я в стогу“. Называется он — борщевик. „Народные“ средства, на которые ссылаются любители лечения „как бабуля делала“ не помогают, но могут быть опасны. Если ситуация становится хуже — не сидите дома, отправляйтесь в травмпункт», — рассказал Тарасов URA.RU.
Место ожога борщевика нельзя обрабатывать спиртом, сметаной, кефиром или маслом. От последнего на коже образуется непроницаемая липидная пленка, а это отличная среда для возникновения инфекции.
Чем лечить ожог от борщевика Сосновского:
- Пораженное место сначала зудит и отекает, потом начинают появляться волдыри. Это воспаление. Сок борщевика — крайне аллерген. Стоит начать принимать антигистаминный препарат пока не исчезнет аллергическая реакция;
- До возникновения пузырей пораженную кожу лечат как при обычном термическом ожоге. Можно использовать любые мази или аэрозоли против ожогов: пантенол, «Олазоль»;
- Когда появились пузыри, — самостоятельно вскрывать их категорически нельзя. Если пузыри лопнули, то нужно правильно делать антисептические примочки с корой дуба, фурацилином. Можно использовать антибактериальные мази «Левомеколь», «Банеоцин»;
- Началась регенерация кожи? В этот период станет понятно, останутся ли рубцы или шрамы на коже после ожога. Чтобы предотвратить рубцевание, хорошо использовать специальные мази с ионами серебра;
- Далее наступает период, когда образуется новый кожный покров. Тут важно не допустить повторного травмирования. Снова используем мази с пантенолом.
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