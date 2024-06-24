24 июня 2024

ЦБ планирует начать регулировать рынок рассрочки до конца года

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
Отсутствие механизма защиты прав граждан повышает риски для финансовой системы в целом, заявили в ЦБ Фото:

Центральный банк России планирует взять под контроль рынок рассрочки до конца 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Обращаем внимание, что отсутствие действующего механизма защиты прав граждан и предоставления им гарантий при приобретении товаров с использованием рассрочки повышает риски как для пользователей, так и для финансовой системы в целом», — пояснили в пресс-службе ЦБ РФ. Информацию передают «Известия».

Регулятор активно участвует в разработке законопроекта, который должен регламентировать данный сервис. Инициатива регулирования рассрочки возникла два года назад, и теперь Банк России предлагает подходы к защите потребителей. На текущий момент у пользователей нет полной информации о стоимости услуг, возможной переплате и высоких штрафах за просрочку платежей. Кроме того, регулятор подчеркивает необходимость ограничения роста долговой нагрузки заемщиков, пишет газета.

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Центральный банк России планирует взять под контроль рынок рассрочки до конца 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. «Обращаем внимание, что отсутствие действующего механизма защиты прав граждан и предоставления им гарантий при приобретении товаров с использованием рассрочки повышает риски как для пользователей, так и для финансовой системы в целом», — пояснили в пресс-службе ЦБ РФ. Информацию передают «Известия». Регулятор активно участвует в разработке законопроекта, который должен регламентировать данный сервис. Инициатива регулирования рассрочки возникла два года назад, и теперь Банк России предлагает подходы к защите потребителей. На текущий момент у пользователей нет полной информации о стоимости услуг, возможной переплате и высоких штрафах за просрочку платежей. Кроме того, регулятор подчеркивает необходимость ограничения роста долговой нагрузки заемщиков, пишет газета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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