ЦБ планирует начать регулировать рынок рассрочки до конца года

25 июня 2024 в 05:42 Размер текста - 17 +

Отсутствие механизма защиты прав граждан повышает риски для финансовой системы в целом, заявили в ЦБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный банк России планирует взять под контроль рынок рассрочки до конца 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. «Обращаем внимание, что отсутствие действующего механизма защиты прав граждан и предоставления им гарантий при приобретении товаров с использованием рассрочки повышает риски как для пользователей, так и для финансовой системы в целом», — пояснили в пресс-службе ЦБ РФ. Информацию передают «Известия». Регулятор активно участвует в разработке законопроекта, который должен регламентировать данный сервис. Инициатива регулирования рассрочки возникла два года назад, и теперь Банк России предлагает подходы к защите потребителей. На текущий момент у пользователей нет полной информации о стоимости услуг, возможной переплате и высоких штрафах за просрочку платежей. Кроме того, регулятор подчеркивает необходимость ограничения роста долговой нагрузки заемщиков, пишет газета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный банк России планирует взять под контроль рынок рассрочки до конца 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. «Обращаем внимание, что отсутствие действующего механизма защиты прав граждан и предоставления им гарантий при приобретении товаров с использованием рассрочки повышает риски как для пользователей, так и для финансовой системы в целом», — пояснили в пресс-службе ЦБ РФ. Информацию передают «Известия». Регулятор активно участвует в разработке законопроекта, который должен регламентировать данный сервис. Инициатива регулирования рассрочки возникла два года назад, и теперь Банк России предлагает подходы к защите потребителей. На текущий момент у пользователей нет полной информации о стоимости услуг, возможной переплате и высоких штрафах за просрочку платежей. Кроме того, регулятор подчеркивает необходимость ограничения роста долговой нагрузки заемщиков, пишет газета.